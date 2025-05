Ángel Rodríguez, historiador y arqueólogo: "Debemos actualizar la información y los contenidos de Cuatro Puertas para que sea algo más que una visita al yacimiento"

Usted trabaja en la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural como coordinador de la Inspección de Patrimonio Cultural para las Islas Orientales y maneja n proyecto para el yacimiento de Cuatro Puertas. ¿En qué consiste?

Es un proyecto en el que intervienen el Ayuntamiento de Telde, que es propietario de parte del yacimiento, el Cabildo de Gran Canaria, que tiene en marcha desde hace años su red de yacimientos visitables, y el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural. Las tres administraciones debemos actuar para ver qué hacemos con este yacimiento. A día de hoy, nos podemos encontrar casi a diario con una docena de coches y una o dos personas en cada uno de ellos, porque Cuatro Puertas está presente en todas las redes y señalizada desde los años 50 y estuvo en las guías de papel. Siempre ha atraído a público y lo sigue atrayendo. Digamos que las condiciones en las que está no son las más adecuadas. Aunque se han hecho algunas intervenciones con paneles informativos y demás, ese público ejerce una presión sobre ese espacio, que también demanda una información y actualizar un poco los contenidos. En realidad, la información o la documentación no está actualizada. Hemos ido a lo largo del tiempo repitiendo lo que se dio a conocer en el primer momento. En 1842 ya hay una referencia escrita de Cuatro Puertas.

¿En qué momento está ahora mismo el yacimiento?

No está cerrado y cualquiera que sepa donde está, porque aparece en las redes sociales y guías, se puede acercar. Pero no hay ningún control ni nada. Hay algunos paneles informativos donde se explica un poquito lo que es y por dónde te puedes mover y demás, pero no hay un personal que controle la entrada y la salida. No hay un mantenimiento de aquello. Si las papeleras se llenan, ¿quién las vacía? Eso ahora mismo no existe, porque no existe una figura como tal y estamos trabajando en eso. Vamos a ver, es un sitio que tiene una demanda de visitantes, entonces debemos responder a tres elementos fundamentales que son garantizar la conservación del yacimiento, garantizar la investigación, porque hay materiales arqueológicos en el lugar y demás, y hay que dar a conocer de una forma didáctica esos conocimientos a ese público en el lugar, para que no se quede en una simple excursión de dar una vueltita, ver las cuevas y me voy, sino ir un poquito más allá.

Dice usted que la información en Cuatro Puertas es la misma desde hace años.

Así es. Hasta hoy, prácticamente, lo que hemos hecho ha sido repetir la misma información porque, salvo algunas pequeñas y meritorias excepciones, no ha habido proyectos de investigación en ese sitio. Entonces, todavía estamos manejando aquellos clichés de principios del siglo XIX, y vamos a actualizar eso, y ahí está el papel de la Dirección General, que ha encargado un proyecto de investigación. Entonces, ahí se ha hecho una prospección arqueológica por parte de la empresa especializada, Arqueocanaria, que han pasado a inventariar todos los elementos que hay en la zona de cuatro puertas. Eso nos ha permitido descubrir nuevos espacios y algunas cuevas que estaban semiocultas o que no se conocían, de hecho que no estaban inventariadas. También hemos hecho una prospección del área con un dron, en el que hemos tenido la colaboración de la Policía Canaria, y esa contribución ha sido muy impotente.

¿Hay nuevas aportaciones de la arqueología a este espacio?

Sí. Vamos a ver, estamos todavía en la fase de recopilación de la información, pero el hecho de que ahora mismo aparecen nuevos elementos que hasta ahora no estaban recogidos, eso ya te va a dar una nueva interpretación del yacimiento. Incluso le podemos dar la vuelta y reinterpretar otros elementos. Te pongo como anécdota, en el primer momento, cuando se describe el yacimiento, se habla de una muralla que rodea el yacimiento por el lado sur y que delimita el espacio. Ahora sabemos que lo que parecía una muralla es una formación natural. O cuando se habla de poblados con cuevas colgadas en lo alto de la montaña, claro, porque lo que estaba en la base de la montaña no se conserva. Hay que reinterpretar de otra manera. Pero digamos que estamos empezando a recoger y a poner la información.

Si se materializa ese proyecto, ¿qué papel podría llegar a tener Cuatro Puertas?

La idea es que Cuatro Puertas se integre en esa red de parques arqueológicos y yacimientos visitables de Canarias, en este caso en Gran Canaria. Vemos si con un equipamiento museístico o no, pero bueno, digamos la idea es que se pueda seguir visitando como se está haciendo hasta ahora, garantizando que se conserva el yacimiento, con las mejores condiciones y que se pueda seguir desarrollando proyectos de investigación y que esa investigación repercuta en la gente que lo visita y que además llegue a toda la sociedad. Que se pueda tener acceso a esa información de una forma lógica y coherente.