El Ayuntamiento eleva a Protección de Datos el supuesto uso de la firma digital de la portavoz de Nueva Canarias en Telde, Celeste López

El Ayuntamiento de Telde anuncia que ha elevado al Delegado de Protección de Datos (DPO) un escrito informando sobre el posible uso fraudulento de la firma digital de la concejala Celeste López para tramitar su relevo como portavoz del grupo municipal de Nueva Canarias—Bloque Canarista, sin su consentimiento.

La propia Celeste López, que se encuentra fuera del país desde el pasado día 12 de mayo por un asunto familiar, activó la alerta al presentar un escrito al Ayuntamiento manifestando que no ha usado su firma electrónica ni delegado su uso en terceras personas.

Los otros tres concejales con los que López comparte la representación de Nueva Canarias—Bloque Canarista (NC—BC) en el Ayuntamiento de Telde, volvieron a presentar ayer un nuevo documento de ratificación firmado por ellos, que fue presentado telemáticamente por José Luis Macías con su firma digital, que es quien tomaría el puesto de portavoz en el caso de que Celeste López deje de serlo.

Las bases, preocupadas

Militantes de base de NC—BC de Telde expresan su malestar ante la manera en la que se está procediendo en el partido. «Se está haciendo daño a la organización», afirmaron, y añadieron que «en 15 días se han cargado lo que se ha construido en 20 años».

Los miembros del partido en Telde explicaron que NC es un grupo político que tiene representación municipal, que históricamente ha sido el principal del municipio «y que ahora está en horas bajas», decide cambiar al portavoz del grupo, «y si eso se decide hay que respetarlo, pero estamos hablando de las formas». Subrayan que «en el fondo, hay que saber quién es Celeste y lo que ha hecho. Ella es la artífice principal del saneamiento económico de este municipio», además de valorar su conocimiento de la administración y la capacidad técnica. Las personas consultadas sostienen que tampoco ha habido reuniones, como presentaba el partido en un comunicado en su reafirmación del acuerdo de sustitución de portavoces en el salón de plenos. «No hay reunión ninguna. Después del último pleno se le presentó un escrito redactado y firmado por los tres concejales para que lo firmara ella», aseguraron. Los militantes también afirmaron que no ha habido debate, «y sabemos que por parte de la organización hay opiniones críticas al respecto porque venimos de una crisis gorda después de la escisión del partido, y queríamos que no se abriera ningún frente más hasta que no pasara el congreso».

Ejecutiva local

Sobre la decisión de apartar a Celeste López de la portavocía subrayaron que «esto siempre se ha debatido en la ejecutiva local, y no se hizo una reunión de este órgano para decidir eso. Se hizo posteriormente para debatirlo, una vez que ella estaba en el extranjero por motivos familiares».

Fuentes de la ejecutiva aseguran que la firma que se utilizó fue la del partido político, no la de la portavoz

Por su parte, fuentes de la ejecutiva de Nueva Canarias en Telde, sostienen que «no es cierto lo que se está diciendo que se ha utilizado el certificado personal de Celeste López, el certificado que se ha usado es el del grupo político».

Aclararon que si se usa un certificado de persona física, «si se utiliza por un tercero, es verdad que hay una vulneración y usurpación de la personalidad, pero en este caso, un grupo político no tiene personalidad jurídica, es como el de una comunidad de propietarios o el de una asociación de vecinos, en el que el responsable del certificado es quien lo usa cede el uso, por lo cual, ahí no hay suplantación de personalidad porque ella cede el certificado». Las mismas fuentes de ejecutiva adelantaron que se ofrecerá una rueda de prensa para explicar los detalles del cese de la portavoz.