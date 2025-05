Telde se convierte en la ciudad de la música en directo con The Kings of Blues y Wolfmother

El municipio grancanario de Telde se convierte en parada obligada para los amantes de la música en directo en la segunda mitad de julio. Dos formaciones internacionales ligadas al blues y al hard rock, como son el proyecto The King of Blues, que reúne a leyendas vivas del género, y la banda australiana Wolfmother, han incluido al municipio grancanario en sus respectivas giras que celebran por distintas ciudades europeas.

Dos eventos organizados por Salan Producciones y Telde Cultura que acercan al municipio grancanario una programación musical de primera línea.

The Kings of Blues (TKOB) es una formación que reúne a cinco leyendas del blues y el funk, cuyo pulso ha estado presente en conciertos, giras y grabaciones de artistas de la talla de James Brown y BB King, entre otras estrellas que forman parte de la historia de la música: el batería Tony Coleman y el bajista Russell Jackson, excepcional base rítmica durante años de la banda del guitarrista y cantante B.B. King; el saxofonista Waldo Weathers, que estuvo con el padrino del funk James Brown durante dos décadas; el guitarra Vasti Jackson (guitarrista), ganador de varios premios Grammy y considerado por la crítica especializada y una referencia absoluta del género; y el pianista Kenny Blues Boss Wayne, un maestro en el género que fue galardonado el pasado 2024 con el Grammy al Mejor Pianista de Blues.

El Teatro Juan Ramón Jiménez será el escenario que reciba a este grupo de históricos del blues el próximo domingo 20 de julio, a las 20.00 horas, en la recta final de una gira por las principales ciudades y festivales europeos programada entre el 20 de junio hasta el 27 de julio próximos.

Las entradas están a la venta en: https://www.tureservaonline.es/es/events/the-kings-of-blues-.

Tras el paso de The Kings of Blues la cartelera de conciertos internacionales programados en Telde cambia de estilo con una clara apuesta por el hard rock y la presencia en el municipio grancanario de la banda australiana Wolfmother. Será el primer concierto de este enérgico power trio que lidera Andrew Stockdale. y que la organización ha decidido cambiar de ubicación al haberse agotado todas las entradas puestas a la venta en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Así, el Auditorio del Parque de San Juan en Telde será el nuevo escenario para el encuentro con Wolfmother, el martes 22 de julio, a las 21.00 horas.

Las entradas adquiridas para el Teatro Juan Ramón Jiménez siguen siendo válidas para la nueva ubicación. La organización ha puesto a la venta otro paquete de entradas hasta completar el aforo del Parque de San Juan en Telde, disponibles en el siguiente enlace: https://www.tureservaonline.es/es

Kenny Blues Boss Wayne. / La Provincia

Deudores e influenciados por el sonido de los también australianos AC/DC, y de bandas históricas del calibre de Led Zeppelin, The Who o Black Sabbath y contemporáneos como White Stripes o Kyuss, entre otras, Wolfmother llega a Gran Canaria en medio de una gira por distintas ciudades europeas y españolas. La gira comienza el 27 de junio en el Festival Open R 2025, en Alemania, seguido de dos paradas festivaleras en Italia, Francia y España, donde, además de Gran Canaria, los de Sídney actuarán en festivales en Galicia, La Rioja y Barcelona.

El concierto en el Parque de San Juan en Telde será dos días antes de compartir escenario con Guns N' Roses en el estadio Ernst Happel de Viena, y con Sex Pistols ft. Frank Carter.

Formados en 2004 con Andrew Stockdale al frente, Wolfmother ha tenido distintas formaciones en cada uno de sus discos y giras. Su álbum homónimo de debut, Wolfmother (2005), producido por Dave Sardy (Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson...), cautivó a la crítica especializada y despachó un millón y medio de copias. Ese mismo año, los australianos debutaron en España como parte del cartel del Azkena Rock Festival en Vitoria junto a nombres como Iggy Pop o Pearl Jam.

Ya en 2009 llegaba su segundo álbum Cosmic Egg, que situó a la banda en una posición destacada en la escena hard rock y Stoner. En 2010, Wolfmother compartió escenario con Kiss en la gira Sonic Boom Over Europe Tour. Otras referencias discográficas de este explosivo y enérgico combo australiano son: New Crown (2014), Victorious (2016), Rock'n'roll Baby (2019) y Rock Out (2021).

Autores de clásicos como Woman, ganadora de un Grammy Latino a la Mejor interpretación de hard rock en 2007, Joker & the Thief, Love train, Vagabond o White unicorn, la música de Wolfmother también forma parte de varios videojuegos y series de televisión.