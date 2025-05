Vecinos y ruido insoportable: Severa Sánchez revela la causa de su situación en Telde

La presencia constante de una mujer mayor durmiendo bajo un paso elevado en el barrio de Las Remudas, en el municipio grancanario de Telde, ha generado una oleada de comentarios y conjeturas entre los vecinos y usuarios de redes sociales. Pero, lejos de tratarse de un caso clásico de exclusión social, la protagonista de esta historia, Severa Sánchez, ha compartido su versión de los hechos, arrojando una luz completamente diferente sobre la situación.

En un testimonio remitido al medio TeldeActualidad, Sánchez aclara que no vive en la calle por falta de recursos, sino porque, según asegura, lleva años siendo víctima de acoso vecinal en su propio hogar, ubicado en la carretera general. Afirma que las constantes molestias le impiden descansar y que ha optado por dormir al aire libre como última alternativa para recuperar un poco de paz.

“No soy una persona problemática. Esa señora —refiriéndose a sí misma— tiene unos vecinos que le están haciendo la vida imposible. No la dejan descansar a ninguna hora del día o de la noche. Los problemáticos son ellos”, denuncia Severa con contundencia.

Relata que los golpes, ruidos y perturbaciones son constantes, afectando incluso a otros residentes del mismo bloque. Un ejemplo reciente, señala, ocurrió el sábado pasado, cuando los ruidos y golpes provenientes de otras viviendas fueron tan fuertes que impidieron dormir a buena parte del vecindario. “No hubo quién durmiera. Hubo quien incluso salió a recriminar el escándalo”, comenta.

Denuncias reiteradas ignoradas por las autoridades

Más allá del impacto personal y emocional de esta situación, Severa expone que el conflicto no es nuevo. Lleva cinco años presentando quejas ante Urbanismo y otras instancias municipales, sin obtener respuesta. “Es una vergüenza. He denunciado ruidos y golpes durante años, y nadie me ha hecho caso”, lamenta.

La falta de actuación institucional ha sido, según Sánchez, la razón última que la ha obligado a abandonar temporalmente su vivienda para buscar descanso bajo un paso elevado. “No me queda otra que buscar un lugar donde pueda descansar en paz”, afirma.