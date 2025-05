Begoña Rodríguez, broker inmobliario: «El acceso a la vivienda no puede seguir siendo un lujo»

Con una trayectoria de 15 años en el sector, Begoña Rodríguez, ha visto cómo el acceso a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más complejo, especialmente para los jóvenes, las familias con ingresos modestos y los colectivos vulnerables.

La vivienda se ha convertido en un problema social. ¿A qué cree que se debe?

Sin duda, estamos ante un problema estructural que va más allá de lo económico. La vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en un bien de lujo para muchos, y eso tiene raíces profundas. Por un lado, el incremento sostenido y desproporcionado de los precios de compra y alquiler ha ido muy por delante del crecimiento de los salarios. La consecuencia directa es que muchas familias, jóvenes e incluso personas con empleo estable no pueden acceder a una vivienda digna. A eso hay que sumarle la especulación inmobiliaria, que convierte las casas en instrumentos de inversión en lugar de hogares, y la falta de políticas públicas eficaces en materia de vivienda social. La oferta no ha crecido al mismo ritmo que la demanda, sobre todo en zonas urbanas y costeras. Además, el desarrollo urbanístico ha sido muchas veces desordenado y sin una visión de futuro.

En definitiva, no hablamos solo de economía: hablamos de planificación urbana, justicia social y modelos de desarrollo que, en muchos casos, han antepuesto el beneficio privado al bienestar colectivo.

¿En qué momento está el mercado inmobiliario en España?

El mercado está activo, pero con desequilibrios evidentes. Aunque el crecimiento de precios ha sido más moderado en comparación con años anteriores, sigue siendo elevado, y eso responde a una demanda que no para de crecer frente a una oferta muy limitada. Los tipos de interés más bajos han animado a muchas personas a solicitar hipotecas, lo que aumenta aún más la presión sobre el mercado. También hay una presencia fuerte de inversores extranjeros que ven en la vivienda española una oportunidad segura. El gran problema es que el poder adquisitivo de la población no ha acompañado este crecimiento. El acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico reto, especialmente para jóvenes, familias monoparentales o personas con ingresos medios y bajos. Comprar o alquilar se ha vuelto una carrera de obstáculos para muchos.

¿Hay algún aspecto que diferencie al municipio de Telde?

Telde es un caso muy interesante dentro del panorama inmobiliario canario. Es un municipio con identidad propia y particularidades que lo hacen muy atractivo, tanto para vivir como para invertir. En primer lugar, los precios son notablemente más asequibles que en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha hecho que muchas personas lo elijan como una alternativa viable, especialmente quienes trabajan en la capital pero no pueden asumir los costes de una vivienda en el centro. Además, Telde ha experimentado un desarrollo residencial muy significativo en barrios como La Garita, Salinetas, Jinámar o San Antonio. Hay oferta para todo tipo de perfiles: desde viviendas unifamiliares hasta promociones de obra nueva. Su ubicación es estratégica: cerca del aeropuerto y con fácil acceso tanto al norte como al sur de la isla. No obstante, también hay retos importantes, como la regeneración urbana en zonas vulnerables y la necesidad de más vivienda social. En resumen, Telde es un municipio con muchas oportunidades, pero también con desafíos que requieren atención.

¿Cuál es el perfil del cliente que opta por una hipoteca?

El perfil más común es el de una persona o pareja de entre 30 y 45 años, con empleo estable —normalmente con contrato indefinido o funcionarios— y con ingresos medios o medio-altos. En general, buscan su primera vivienda y han conseguido ahorrar al menos el 20% que suelen pedir los bancos para la entrada. Aunque cada vez más jóvenes intentan acceder a una hipoteca, muchos lo logran con el apoyo financiero de sus familias. El acceso sigue siendo difícil, pero muchos ven la hipoteca como una forma de garantizar estabilidad y evitar los elevados costes del alquiler.

Muchas personas piensan que el dinero del alquiler podría invertirse en una hipoteca. ¿Aciertan?

Depende de la situación personal. Es cierto que pagar una hipoteca puede ser más rentable a largo plazo, porque estás invirtiendo en algo propio. Pero para que eso sea viable, es necesario tener estabilidad laboral, ahorros suficientes y una visión a largo plazo. También hay que valorar la movilidad. Si no sabes si estarás en esa ciudad o zona dentro de cinco años, hipotecarse puede no ser la mejor opción. Desde REINMOCAN siempre analizamos cada caso de forma individual. No hay una única respuesta válida.

¿Cree que con los nuevos precios se está generando una nueva burbuja inmobiliaria?

No estamos en una burbuja como la de 2008, pero sí en un mercado muy tensionado. El crecimiento actual de los precios no está impulsado por una especulación masiva, sino por la falta de oferta, el interés inversor y la demanda creciente. Lo que sí preocupa es la desconexión entre el precio de la vivienda y los ingresos de muchas familias. Si no se toman medidas para aumentar la oferta, regular el mercado y facilitar el acceso, podríamos encontrarnos ante una situación insostenible en el medio plazo.

Usted que lleva más de 15 años en el sector, ¿cómo ha cambiado?

El cambio ha sido profundo. Antes, comprar una vivienda era más accesible y más sencillo. Hoy en día, el sector se ha profesionalizado muchísimo: los clientes están mejor informados, las herramientas tecnológicas han transformado el proceso de compra y venta, y el marketing digital ha cobrado gran protagonismo. Sin embargo, también es un mercado más desigual, más competitivo y con más barreras de entrada para muchas personas. La presencia de fondos de inversión y compradores extranjeros ha influido en el acceso a la vivienda, especialmente en zonas turísticas o costeras.

¿También ha cambiado el tamaño de las viviendas con los nuevos modelos de familia?

Totalmente. Las familias han cambiado y, con ellas, las necesidades habitacionales. Hoy en día hay más personas que viven solas, más parejas sin hijos y más familias monoparentales. Esto ha hecho que crezca la demanda de viviendas más pequeñas, como estudios o pisos de 1 o 2 habitaciones. Al mismo tiempo, ha surgido otro fenómeno: la convivencia multigeneracional, que impulsa la búsqueda de viviendas más grandes y adaptables. Y con el auge del teletrabajo, muchos buscan hogares con espacio para un despacho o zona de trabajo. El diseño y el tamaño de las viviendas están evolucionando para reflejar nuevas formas de vivir.

¿Siguen siendo los extranjeros los principales compradores en Canarias?

Sí, y eso tiene un impacto directo en el mercado. En 2024, cerca del 27% de las compras fueron realizadas por extranjeros, muy por encima de la media nacional. Esto ha generado tensiones, especialmente en zonas costeras y turísticas. Aunque los residentes canarios siguen siendo los principales compradores en términos absolutos, tienen más dificultades para competir con compradores extranjeros con mayor poder adquisitivo. Por eso se están estudiando medidas que equilibren el mercado y garanticen el acceso a los residentes.

¿Está el sector inmobiliario en auge de nuevo?

Sí, aunque de forma distinta. Tras la crisis de 2008, muchas inmobiliarias cerraron. Hoy, el sector ha resurgido con fuerza gracias a una demanda sostenida, una oferta limitada y una mayor profesionalización. Además, el uso de tecnología, desde visitas virtuales hasta plataformas digitales de gestión, ha revolucionado nuestra forma de trabajar. Eso sí, la competencia también ha crecido, y los clientes son más exigentes. Solo las agencias que se adaptan con profesionalidad y cercanía logran destacar.

¿Debe protegerse tanto al propietario como al inquilino en los alquileres?

Sin duda. Un mercado de alquiler equilibrado debe proteger a ambas partes. El propietario necesita seguridad jurídica, protección frente a impagos y un marco estable. El inquilino, por su parte, necesita contratos justos, precios razonables y estabilidad. Cuando hay confianza y reglas claras, todos ganan: el propietario se anima a alquilar y el inquilino vive con tranquilidad.

¿Cuál sería la solución al problema de la vivienda?

No hay una solución mágica, pero sí un conjunto de acciones que deben ir de la mano: más construcción de vivienda asequible, políticas públicas ambiciosas, regulación eficaz del mercado y ayudas directas para los colectivos más vulnerables. También es crucial rehabilitar viviendas vacías y planificar mejor nuestras ciudades para que vivir en una zona bien conectada y con servicios no sea un privilegio.

¿Qué deben saber quienes van a comprar una vivienda?

Lo primero es informarse bien. Comprar una casa no es solo una ilusión, es una gran responsabilidad. Hay que tener claro el presupuesto real, incluyendo entrada, impuestos, notaría y posibles reformas. También hay que comprender a fondo las condiciones de la hipoteca y asegurarse de que la vivienda esté en buen estado legal y físico. Y, sobre todo, pensar a largo plazo. ¿Es esta casa adecuada para tus planes de vida en los próximos 10 o 20 años? Si la respuesta es sí, entonces estás dando un paso importante hacia tu estabilidad.