La Virgen del Pino y el Cristo de Telde se reencuentran 25 años después

La iglesia neoclásica de San Gregorio de Telde no paró de recibir gente durante toda la mañana. Las personas salían emocionadas al contemplar la imagen del Santo Cristo de Telde junto a la de la Virgen del Pino. Era la primera vez que ambas llegaban a esta basílica de Los Llanos para reencontrarse 25 años después de que lo hicieran en el 2000 en la catedral de Las Palmas.

La Patrona de Gran Canaria salió a las 6.30 horas desde el parque Franchy y Roca hasta San Gregorio. Desde las cinco de la mañana, aún de noche, la estaban esperando ya Marco Moreno, Antonia María y Pepe Rocha. «Hoy es un día grande para este municipio», coincidían, además de confesar su devoción por el Santo Cristo de Telde. «Cualquier cosa que me pase voy a él para pedirle salud, o cuando me siento un poco agobiado también voy, me siento y hablo con él de la forma que yo sé», aseguró Rocha, que asiste todos los años a su bajada y lo lleva siempre con él. La prueba está en la estampa que porta en la cartera con su imagen.

La cafetería Don Kikon, cerca del parque, también decidió abrir una hora antes para empezar a servir los primeros cafés del día a los peregrinos que llegaban.

Llegada Virgen del Pino a Telde / Andrés Cruz

Miles de personas al encuentro

A la llegada de la Virgen del Pino al lugar en la hora estipulada ya eran miles las personas que fueron a recibirla. La banda de Telde, junto a las autoridades políticas y eclesiásticas, abrían el camino. Durante el recorrido, de algo más de un kilómetro, vítores, aplausos, emociones y lágrimas de recuerdos por aquellos que nunca imaginaron que la Patrona llegara un día a Telde. Entre el público, Saro no puede parar sus lágrimas. Ella perdió a su madre justo el sábado que comenzaba la 52º Bajada de la Patrona en este Año Jubilar. «Mi madre era muy devota de la Virgen del Pino, y ahora estamos aquí por ella». La acompañaban en ese momento de recogimiento su hija y su nieta. Tres generaciones que seguirán teniendo a la Virgen del Pino como faro en sus vidas.

Teri tampoco podía ocultar su emoción. «Nunca imaginé que nuestra Patrona viniera a Telde, y lloro porque mi padre y mi madre eran muy devotos, y para mí, ahora viéndola aquí, es como estar con ellos», aseguró.

A la llegada de la imagen a las puertas de la iglesia de San Gregorio, el párroco de la basílica, Agustín Lasso, hizo al público una emotiva presentación. «Esta es tu casa, madre, y estos son tus hijos», manifestó. El sacerdote de la de la basílica santuario del Santo Cristo de Telde, Antonio Juan López, también le dio la bienvenida, y se dirigió a las personas presentes diciéndoles «ojalá que en medio de las situaciones que cada uno y cada una pueda estar viviendo, que estos días, encontrarnos con nuestra madre nos produzca ese sentimiento de alegría que Juan Bautista, en el seno de su madre experimentó al escuchar a María».

Palabras de agradecimiento

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, quien también tuvo palabras de agradecimientos por la acogida; el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, miembros de la Corporación municipal e Insular, también estuvieron presentes en el acto oficial de llegada, que tuvo como protagonista, casi sin quererlo, a rector de la basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba, por ser de San Gregorio y ver cómo la imagen que guarda en Teror descansa hasta mañana en el municipio que le vio crecer.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, declaró que con esta visita «Telde se engrandece, se emociona y se ilumina. Con el corazón en las manos, abrimos nuestras puertas para recibir a la Virgen del Pino, a nuestra madre, a la madre de todos los canarios». Peña añadió que «esta ciudad, seis veces centenaria, que te esperaba con los brazos abiertos». Una vez que la imagen entró al templo, se descubrió en la fachada de la iglesia una placa para inmortalizar el momento.

La gente comenzó a entrar de forma ordenada en la basílica de San Gregorio para contemplar a la Virgen del Pino junto al Santo Cristo de Telde, algo único para la historia de la ciudad. La emoción se vivía entre las personas que acudían a ver este encuentro lleno de recuerdos para muchas de las personas devotas de ambos. La gran mayoría de las personas que llegaban ante las dos imágenes se llevaban el recuerdo consigo en forma de fotografías .

Cantos de escolares

Los más de 200 escolares que pasaron durante la mañana por la iglesia también tuvieron su protagonismo.

Alumnado de los centros Maestro Félix Santana, Príncipe de Asturias, María Auxiliadora, Enrique Ossó ofrecieron poemas, manualidades y cánticos, que ambientaban el interior del templo.

En el exterior, por momentos se hacían colas para entrar, pero sin demasiadas aglomeraciones.

Entre las personas que salían mucha emoción. José Suárez, que pasó por el lugar sagrado antes de incorporarse a su trabajo en Puerto Rico, no tenía palabras para explicar lo vivido. «Ver a tanta gente aquí desde la madrugada significa que aún hay mucha devoción», afirmó. También destacó la importancia de la visita y del momento que se vivió con el reencuentro, «porque la gente es muy creyente».

El cronista de Telde, Antonio María González, destacó que la visita de la Virgen del Pino a Telde «es un hecho memorable porque es la primera vez que viene a la ciudad y que va a quedarse por la noche en la basílica menor de San Juan Bautista», y también recordó que es la primera vez que el Cristo de Telde entra en la iglesia de San Gregorio. Miles de personas acompañaron por la tarde a las dos imágenes hasta la iglesia de San Juan, en un vía lucis. Las dos pernoctarán hasta mañana en esa basílica.

La programación continúa hoy con las misas, a las 8.00 y a las 13.00 horas. A las 9.30 y 12.30 habrá un encuentro con los centros educativos y los centros asistenciales de personas mayores.