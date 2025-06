Las colas para ver a la Virgen del Pino en Telde en su último día atraviesan León y Castillo

Miles de personas volvieron a pasar ayer por la basílica de San Juan Bautista de Telde para despedir a la Virgen del Pino en su visita a la ciudad, dentro de la 52ª Bajada de la Patrona. La imagen se trasladará hoy, después de la misa de las 13.00 horas, hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde a las 17.00 horas hará una parada en el Materno Infantil para continuar en procesión desde la calle Córdoba hasta la catedral de Santa Ana.

Desde primera hora de la mañana de ayer había gente esperando a que abrieran las puertas de la iglesia para ver por última vez a la Virgen del Pino y al Cristo de Telde en el interior de la basílica de San Juan, a la que llegaron la noche del jueves desde San Gregorio. A lo largo de la mañana y en ocasiones se llegó a formar colas que atravesaban la calle León y Castillo, junto a la plaza.

Más de 300 alumnos de los centros educativos Plácido Fleitas, Poeta Montiano Placeres, María Auxiliadora, Fernando León y Castillo, Poeta Fernando González y Brains no quisieron perderse la oportunidad de visitar a la Virgen del Pino a su paso por su municipio. Allí la agasajaron con canciones, coloridas flores de papel elaboradas para la ocasión y buenos deseos para los suyos. Una de las profesoras explicó que «es continuar con la tradición de ir a ver a la Patrona de Gran Canaria y también, de alguna manera, forma parte del patrimonio de nuestra identidad canaria», explicó, a la vez que recordó que es la primera vez que viene a Telde «y queríamos aprovechar este momento».

Poemas a la Virgen

«Una flor he dibujado/con mis manos de colores/y en pétalos he puesto/mis secretos y mis amores. / Virgen del Pino querida/escucha lo que te digo/siempre cuida de mi casa/de mis sueños y mis amigos. /Desde Teror hasta el mar/desde mi pupitre al cielo/eres luz que me acompaña/con cariño limpio y bello» es una de las poesías que quedó como recuerdo de la visita de los escolares.

A la vez que los menores ambientaban el interior de la basílica, las visitas por un lateral del templo para ver a las dos figuras no cesaban. La mayoría de personas se llevaba el recuerdo de su paso por este reencuentro en sus móviles. Más de uno no pudo contener la emoción y se arrancó con una folía solo a voz.

Junto a la juventud y los menores que vivían el momento de una manera más animada, en el mismo templo coincidían muchas personas mayores para ver a su Patrona junto al Santo Cristo de Telde. «Aquí le tenemos mucha devoción a los dos, pero al Cristo, que es el que siempre nos acompaña, la gente de Telde le tenemos mucha fe porque es milagroso», aseguró José Santana, uno de los vecinos de la zona de San Juan.

A la salida de la basílica se volvieron a repetir la misma imagen que cuando la Virgen hacía su parada en la iglesia de San Gregorio. Personas muy emocionadas que piden a la Patrona mejorar sus vidas y la de los suyos o que traían con ellas el recuerdo de familiares que ya no están y que en su momento fueron los que le señalaron desde la infancia el camino a Teror para ver a la Patrona de Gran Canaria. A varias de ellas, las lágrimas ahogaban sus palabras, sin poder hablar de la carga emocional que portaban. La llegada de la Virgen a Telde también facilitó la visita a personas con movilidad reducida, que en la mayoría de ocasiones llegaban emocionadas hasta las imágenes en silla de ruedas.