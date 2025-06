Esther Torres: «Todos queremos que Telde sea la admiración»

«He pensado desde esta posición privilegiada que puedo ser útil aportando un granito de arena como pregonera y espero que no quede en el desierto», dijo anoche Esther Torres Pulido, maestra y vecina del casco histórico , que abrió como pregonera las Fiestas de San Juan. «Sueño, como ciudadana teldense que la actual corporación le dé el rango que ya tenemos de Telde Gran Ciudad, aportando aquellos servicios que nos faltan, como Gran Ciudad que somos. Seguro que todos los que estamos aquí presentes queremos y deseamos que Telde sea la admiración de cuantos la visitan y ¡cómo no! que paseen por sus parque, como grandes pulmones de la ciudad, disfrutando de sus zonas ajardinadas y paseo, además, de disfrutas de múltiples y diversas actividades. He de decir, la ciudad es el espejo donde todos los ciudadanos nos reflejamos y aquello que se invierta en educación y cultura será, en el futuro, u ahorro en tranquilidad y paz ciudadana».

Precedida por un pasacalles con papagüevos, Esther Torres cerró su documentada e histórica intervención con una canto a la luz de San Juan y convocando a la alegría y a la fiesta. «¡Qué alegría nos invade, con la música de la Banda Municipal», arengó. «En esta noche de estrellas, nos reunimos para celebrar la llegada del verano y la vida. El solsticio marca el comienzo de la estación y ocurre cuando el sol alcanza el lugar más alto en el cielo. San Juan, el precursor de la luz, que nos guía hacia la alegría y la esperanza de un futuro mejor para la ciudad de Telde», concluyó.