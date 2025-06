José Juan Florido Sánchez, oficial de la Policía Local de Telde y responsable de la Unidad de Drones: «Lo que viene con la incorporación de la IA a los drones es brutal»

¿Era usted consciente de las posibilidades que tenía el dron cuando la Policía Local de Telde lo incorporó a su servicio?

No éramos conscientes de todo lo que la Unidad de Drones podría aportar. Es que no hay un campo donde yo diga que no es efectiva. Lo podemos trasladar a cualquier cuestión que hagamos dentro de las Fuerzas del Cuerpo y Seguridad, emergencia, prevención, seguridad, incendios o todo tipo de ordenanza. Hace una labor preventiva y eficaz y, sobre todo, algo importante para la seguridad, que es acortar los tiempos ante una emergencia. Siempre tiene más posibilidades de que sean efectivas, pues las unidades están acortan muchísimo los tiempos por la visión que nos da el dron.

Usted recibió hace unos meses la Medalla al Mérito Profesional en la especialidad de Aeronáutica Policial, un reconocimiento otorgado por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) y la Asociación Española de Profesionales de Seguridad (Aeporse). Imagino que un profesional no trabaja por buscar este tipo de premios. ¿Se lo esperaba?

Pues la verdad es que no me lo esperaba y además era la primera vez que daban este galardón. Creo que eso indica que se están haciendo las cosas bien y también ha ayudado a darle luz al trabajo que estamos haciendo. Pero mire, el mayor premio que se puede llevar un servidor público cuando se acuesta por la noche es hacerlo con la conciencia tranquila al saber que ha dado todo de lo que está en las manos por los demás.

Ustedes con el servicio de drones han realizado operaciones que han tenido repercusión a nivel nacional.

Sí, uno de ellos fue la operación ‘Todogasgc’, que tuvo mucha trascendencia a nivel nacional y que fue llevada conjuntamente con la Guardia Civil y en la que hubo casi medio centenar de detenidos. Era contra las carreras ilegales en la GC-1, a la altura del aeropuerto, donde se ponían tres vehículos en paralelo para realizar una competición ilegal con la vía abierta, con el peligro que ello conlleva. Lo importante es que este tipo de actitudes y de malos comportamientos en la circulación, al menos en Telde, los hemos erradicado. Por otra parte, en la zona de Alcampo todos los jueves por la noche se encuentran muchísimos vehículos con el tema del tunning. Hay que decir que nosotros no estamos en contra de la concentración, pero sí del mal uso que se hace en la carretera, pero estamos contentos con lo que estamos haciendo.

Lleva usted 25 años como Policía Local, ¿cómo ha cambiado el servicio en todo este tiempo?

Ha cambiado muchísimo. Está claro que la tecnología nos ha hecho avanzar mucho. Recuerdo cuando entré aquí que era una policía de lápiz y papel. Sin embargo, a medida que se ha ido informatizando todo se ha ido ganando efectividad, hasta la incorporación de la Unidad de Drones. Y lo que queda por cambiar, porque actualmente también está el control en las vías con cámaras de vigilancia. Al final el ciudadano lo que exige es seguridad. Que pueda salir a las dos o a las tres de la mañana, sobre todo las mujeres, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad intentamos dar esa confianza. Toda esa tecnología con la que contamos ahora y que no teníamos antes, pues nos haces ser más eficaces en nuestro trabajo.

¿Qué aporta la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, conocida como UniDron, de lo que ya está aportando?

Pues además de estar presente en los controles y otros servicios, como incendios o la búsqueda de personas, ahora mismo estamos haciendo trabajos en fotogrametría. Imagínense un accidente de coche donde levantamos el dron y hacemos una serie de fotografías que a través de un programa nos lo convierte en 3D y nos da todos los detalles. También lo estamos aplicando a la disciplina urbanística, no solo en Telde sino también en otros municipios que nos lo solicitan. Hay mucho descontrol de edificaciones en suelos protegidos, pues esa fotogametría nos da datos de mediciones, profundidad o excavación, que al final un policía con la simple visión en una visita ante una denuncia no puede verlo. Sin embargo, el dron nos ofrece mucha información de todo tipo.

Ahora también se ha incorporado la Inteligencia Artificial a los drones.

Sí, y da unas posibilidades brutales. Nosotros ya tenemos un dron con inteligencia artificial. Si estoy en un acto y levanto la aeronave le puedo pedir que me cuente las personas que está viendo y me da los datos. El otro día mismo tuvimos un servicio de un desaparecido y el dron lo localizó en cinco minutos. Lo pusimos en el aire y ya nos marcaba dónde estaba la ubicación. Creo que la inteligencia artificial va a sumar muchísimo y esto solo está empezando y no sabemos hasta dónde va a llegar. No me extraña que mañana le diga que localice a una persona que tenga un pantalón azul y una camisa blanca y lo haga.

También colabora de forma altruista en actuaciones donde le puedan necesitar.

Sí. Vamos a ver, yo soy de los que digo que para un servidor público lo más bonito es servir, ayudar, entonces nosotros aquí, pues ante cualquier incidencia que haya bien en esta isla, bien sea otra, intentamos colaborar. Sobre todo cuando hablamos de una emergencia o la búsqueda de una persona, nosotros nos ponemos siempre a disposición del cuerpo que esté llevando esa investigación estas herramientas. Hemos participado en muchas, sobre todo en la búsqueda de personas. Esa quizás para mí es el servicio, digamos, un poco más desagradable porque al final las posibilidades de conseguir el objetivo, que es encontrarlos con vida, son muy complicadas. Aun así cuando llegas a un sitio donde se está buscando a alguien no dejamos de ser una vía de esperanza para las familias que están en el lugar. Lo importante es que no se sientan solos y que tengamos las herramientas que tengamos, ponerlas a disposición, y si hay alguna esperanza de poder encontrarlos con vida que no sea por no dejar de buscarlo.

¿El dron también está presente en los controles de tráfico que se hacen habitualmente?

Hemos visto que la eficacia de estas aeronaves es fundamental en los controles de tráfico. Estamos viendo que los siniestros y fallecidos en la carretera están en aumento. Los conductores, a sabiendas de que hay una aeronave que puede localizar cualquier tipo de infracción, pues actúan de diferente manera, y eso es prevención. O cuando el vehículo y se da la fuga en un control policial, puede ser más peligroso perseguirlo con un coche que con un dron. La aeronave simplemente tiene que decirle al vehículo policial por dónde va y dónde se ha parado. Al final no deja de ser una persecución pasiva y el resultado es muy eficaz.