¿De verdad conoces la costa de Telde? Tres rincones marinos que parecen secretos bien guardados

Hay lugares que no necesitan palabras, solo un chapuzón y unos minutos al sol para que todo tenga sentido. La costa de Telde, a menudo eclipsada por otras zonas del litoral grancanario, guarda pequeños paraísos donde el mar no es solo horizonte, sino experiencia. Allí donde las olas acarician las rocas y los charcos se convierten en refugios naturales, se esconde una ruta que no muchos conocen, pero que todos deberían descubrir.

Siguiendo los pasos de la creadora de contenido Celi En Ruta (@celienruta), trazamos un recorrido por tres rincones que te harán ver esta costa con otros ojos. Desde Taliarte hasta Clavellinas, pasando por La Garita, prepárate para un viaje que mezcla salitre, calma y pura belleza atlántica.

La charca de Taliarte

A pocos metros del muelle de Taliarte se esconde una zona de baño que parece diseñada para el descanso. Escaleras que bajan al mar, tatamis de hormigón para tomar el sol y unas aguas tan cristalinas que invitan al snorkel sin pensarlo dos veces. Un rincón perfecto para desconectar y bucear, asegura Celi, que recomienda este punto para quienes buscan nadar sin prisas y con vistas.

No es una playa, no es una piscina. Es un híbrido natural y urbano que conquista con su simplicidad.

La charca del Cura

Más pequeña, más íntima. Así es la charca del Cura, un lugar al que se llega caminando y en el que reina la calma. Rodeada de piedra volcánica y con acceso directo al mar, este rincón es ideal para quienes prefieren un baño tranquilo sin aglomeraciones.

“Un lugar pequeño y tranquilo”, describe Celi en su vídeo, con la brisa marina como único acompañamiento. Aquí, el tiempo parece ir más lento.

La charca de los Pérez

En Clavellinas, a medio camino entre lo rural y lo marino, la charca de los Pérez se abre como un refugio perfecto al borde del Atlántico. De aguas mansas y paisajes serenos, es uno de esos lugares donde la palabra “remanso” cobra sentido.

“Esta charca es un remanso de paz que no olvidarás”, cuenta la creadora. Ideal para una escapada breve, para leer, tomar el sol o simplemente flotar en el agua sin más propósito que el de descansar.

Fuerte oleaje en la zona de El Bufadero de La Garita / LP/DLP

El bufadero de la Garita

No es una charca, pero sí una parada obligatoria. El Bufadero de La Garita, cerca de la playa de Hoya del Pozo, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la costa teldense. Formado por la erosión del mar, sus chorros de agua pueden alcanzar varios metros de altura.

Las autoridades recuerdan mantener una distancia mínima de dos metros y evitar zonas resbaladizas. El espectáculo es gratuito, pero el respeto al mar es obligatorio.