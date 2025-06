¿Te atreves a decir que ya probaste la mejor tarta de queso? Esta pastelería en Telde pone el listón muy alto

En tiempos donde las tartas de queso se han convertido en objeto de culto, el creador de contenido gastronómico @thenesorfrancisco lanza una advertencia que despierta la curiosidad de cualquiera: “¿Eres amante de las tartas de queso? Pues quédate, porque hoy te enseño la mejor tarta de queso que he probado en mi vida”. Y es que sus palabras no caen en saco roto. La pastelería que ha conquistado su paladar está en Marpequeña, Telde, y guarda más de un secreto dulce tras su vitrina.

A pie de calle, esta pequeña pastelería artesanal ha creado una verdadera legión de seguidores gracias a una carta de tartas de queso que combina tradición y fantasía. Dos formatos, una receta impecable y sabores que rozan lo prohibido: Lotus, pistacho, Happy Hippo y polvito uruguayo son solo algunos de los preferidos por quienes ya la conocen.

Una textura que no se olvida

El vídeo de Thenesor no tarda en captar la atención, pues al cortar una porción de la tarta grande, la cuchara se hunde con facilidad, revelando una textura cremosa que muchos pasteleros y pasteleras anhelan y pocos consiguen. “Fíjate en la cremosidad de esta tarta, ¡es una auténtica locura!”, exclama mientras muestra la versión grande, pensada para unas diez personas.

Pero lo mejor viene después con la tarta en versión individual. “¿Y las pequeñas para una o dos personas?”, comenta con tono goloso. Son las favoritas de quienes buscan un capricho exprés, una recompensa en forma de dulce sin necesidad de esperar una celebración.

Los sabores más pedidos

Si bien la tarta de queso clásica sigue reinando como base de la receta, los sabores que más triunfan son auténticos bestsellers: la versión con Lotus, de sabor especiado y cobertura crujiente; la de pistacho, que combina lo delicado con lo intenso; la de Happy Hippo, que convierte el sabor de la infancia en alta repostería; y la de polvito uruguayo, un homenaje canario al postre latinoamericano, con su toque de dulce de leche y galleta triturada.

“Cien por cien recomendado”, sentencia Thenesor. Y lo cierto es que el local no solo destaca por su producto final, sino también por la atención personalizada. Aceptan pedidos por WhatsApp 681 147 149, lo que permite reservar la tarta con antelación, elegir sabores, y hasta encargar combinaciones especiales para cumpleaños, aniversarios o simples antojos.

Un obrador con alma repostera

Este rincón dulce en Telde recuerda por qué las pequeñas pastelerías siguen teniendo tanto valor. En un mundo saturado de opciones industriales, encontrar un lugar donde cada tarta es elaborada con mimo, con ingredientes seleccionados y recetas que pasan por las manos del repostero o repostera y no por máquinas, es una rareza que se saborea en cada bocado.

No hay escaparate de cristal, ni cartel luminoso que grite desde la distancia. Pero quienes lo descubren, regresan. Porque esta no es solo una pastelería, es un lugar donde se entiende que un buen postre no solo alimenta, sino que reconforta, emociona y se comparte.

¿Dónde está y cómo probarla?

La pastelería se encuentra en la calle Abian, número 4, en el barrio de Marpequeña, en Telde. Mantiene una carta abierta que se renueva según temporada. Además, están preparando nuevas sorpresas para este verano, según ha adelantado el propio creador en redes sociales.

Así que si creías que ya habías probado todas las tartas de queso del mundo, quizá sea momento de visitar Marpequeña. Porque si algo ha demostrado el creador de contenidos gastronómicos, es que a veces la mejor tarta no está en una vitrina viral de Madrid o Nueva York sino a solo unos minutos de casa.