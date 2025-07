Ni en París probarás esto: el paraíso del flac cruasán está en Telde

Hay lugares que no necesitan tener grandes letras en la fachada para dejarte sin palabras. Basta con que mires su vitrina y veas uno de esos cruasanes flac, cubiertos de pistacho o Lotus, rebosando de crema recién hecha, para saber que has llegado. Aquí no hay duda: el dulce se convierte en espectáculo.

El obrador de Marvai, en plena carretera general de Jinámar, en Telde, se ha ganado su fama por una sencilla pero irresistible razón, pues han convertido cada croissant en una obra de arte viral.

Desde la cuenta del creador gastronómico @tesee.foodie lo han dejado claro, esto es placer desbloqueado. Con una carta de caprichos dulces que cambia las reglas del desayuno y la merienda, este despacho de pan ha pasado de ser un secreto local a convertirse en el nuevo templo del brunch dulce que nadie se quiere perder.

Cruasanes flac rellenos al momento

El gran reclamo son sus flac cruasanes, una versión más achatada, rellena y cubierta, que recuerda a las tendencias virales de pastelería de París o Milán, pero con identidad propia. Aquí puedes pedir el tuyo con cobertura de pistacho, Lotus u Oreo por solo 2,50 euros. Pero eso es solo el principio.

Berlinas suaves y gofres

Si eres más de berlinas que de croissants, aquí también tienes para elegir, hay berlinas rellenas por 3,50 euros, con suplemento de 0,50 por el relleno y 0,30 más si te decides por un topping especial como pistacho o Happy Hippo. Cada bocado es esponjoso, dulce sin empalagar y con una textura que recuerda a los donuts caseros de toda la vida, pero con una vuelta de tuerca gourmet.

Los gofres tampoco se quedan atrás. A 3,50 euros, se presentan como una base cálida y crujiente para toppings de lo más originales. ¿Has visto alguna vez un gofre con Cubanito o Kinder derretido por encima? Aquí, existen.

Queques canarios con toppings virales

La sorpresa que muchos no esperaban llega en forma de queques. Ese bizcocho tan canario, tan de casa, se transforma con coberturas que nunca habías visto: Happy Hippo, pistacho, Lotus, Cubanitos. Por 10,50 euros, te llevas una experiencia completa de cobertura, relleno y topping personalizado, servida con mimo y la crema aún templada.

A mitad de camino entre lo artesanal y lo pop, estos queques se han vuelto la estrella silenciosa del local, por su precio asequible y su sabor adictivo.

Mucho más que dulces

Aunque el escaparate dulce se lleva todas las miradas, este despacho de pan también ofrece servicio completo: pan recién hecho, sándwiches, pulguitas, café, cortado, infusiones y refrescos. Perfecto para los que quieren algo salado antes del postre o para quienes buscan desayunar bien sin renunciar al capricho dulce después.

El obrador está ubicado en Marvai, carretera general de Jinámar número 25, en Telde. Abre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados y domingos de 9:00 a 14:00. Si quieres hacer un pedido o preguntar por disponibilidad, puedes llamar al 653 25 78 97.

Con una estética cuidada, una propuesta flexible y precios asequibles, este rincón dulce ha encontrado el equilibrio entre lo viral y lo artesanal. “Elige tu cobertura, tu topping favorito y disfruta del verdadero placer”, dice el creador de contenidos gastronómicos en su vídeo, mientras muestra un croissant flac con pistacho, crema de Lotus y Oreo.