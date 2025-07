Sonrisas para una bienvenida para los 10 niños y niñas saharuis de Vacaciones en Paz de Telde

El salón de plenos de las Casas Consistoriales de Telde celebró ayer el acto de bienvenida al grupo de menores saharauis, cinco niños y cinco niñas, y de sus familias de acogida, que participan en el proyecto Vacaciones en Paz en el municipio.

Concejales del Grupo de Gobierno de diferentes áreas y ediles de la oposición dieron la bienvenida en sus intervenciones al grupo, que ocupó los asientos del espacio noble. El concejal de Solidaridad del Ayuntamiento de Telde, Juan Pablo Rodríguez, destacó el apoyo del Ayuntamiento a este proyecto, y explicó que este programa permite a los niños y niñas saharauis «abandonar el desierto en pleno verano, cuando las temperaturas extremas que llegan a alcanzar los 50 grados en unas condiciones de hábitat muy precarias».

Rodríguez detalló los campos de refugiados en los que viven, «sin agua corriente, con viviendas en jaimas y sin condiciones de alimentación adecuadas». El edil aseguró que estas vacaciones «les permite poder acceder a revisiones médicas, que en los campos de refugiados no son posibles por la ausencia de medios, además de ser embajadores de su pueblo para denunciar la situación que sufren desde hace más de 50 años y la lucha incansable por la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental».

Gesto de fraternidad

El presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Octavio Melián, y el presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Alí Salem Sidi, agradecieron en sus intervenciones la implicación de las familias del municipio que acogen a los niños y niñas y su importante gesto de fraternidad.

El grupo, que forma parte de los 115 menores saharauis que llegaron este año a Canarias con Vacaciones en Paz, permanecerán en las islas hasta el próximo día 2 de septiembre.

La aparición en el salón de actos de los payasos Fede y Leandro relajó la oficialidad del acto. Sus ocurrencias y juegos de globoflexia arrancaron las sonrisas de los niños y niñas acogidos en el municipio, que recibieron al finalizar el acto unas bolsas que portaban pinceles, bolígrafos, libros para pintar, cuadernillos, lápices de colores, juegos y un neceser de aseo personal.

Entre las personas presentes en el acto de recepción oficial estaban dos parejas que participan en el proyecto Vacaciones en Paz de Telde.

Solidaridad y aprendizaje

Elena y Ayoze llevan cuatro años recibiendo en su hogar a Nura. En su experiencia como familia de acogida aseguraban que «recibimos más de lo que les damos nosotros a ellos y de los que aprendemos mucho. Nos aportan amor, cariño y, sobre todo, mucha humildad». También adelantaban que su intención es seguir recibiendo con los años al resto de sus hermanos cuando puedan seguir saliendo de los campos de refugiados para participar en Vacaciones en Paz.

Elena recordó que la primera vez que acogieron a Nura no conocían su cara . «Cuando nos la entregaron para nosotros fue como un regalo. Nos fuimos enseguida a enseñarle el mar, la playa, y ver su cara era una postal. Lloraba mucho porque no sabía el idioma y le costó, pero todo sale con paciencia y mucho amor». Ahora, después de cuatro años, Elena aseguraba que Nura «es una más de la familia, no hay distinción». Prueba de ello es que cuando llega al aeropuerto se les tira a los brazos y ya habla español perfectamente.

Elena y Ayoze aseguran que «nos aportan más de lo que les damos nosotros»

La joven pareja teldense afirmó que actualmente no tiene descendencia, «y para nosotros ella es nuestra niña».

A Alexandra y a Armiche les motiva acoger a un menor saharaui «la causa solidaria, ayudar y compartir lo que tenemos aquí».

Para ellos es la primera vez que acogen, pero es el tercer año que el niño viene. «Vemos que cada año es mejor porque se ha ido adaptando y todo fluye», subrayaron. En su experiencia como familia de acogida explicaron que ellos ya tienen un niño, «y al principio fue un poco duro porque tenemos un hijo y le costó un poco acostumbrarse, porque vio que tenía que compartir a sus padres, su casa, sus juguetes y todo lo demás, pero también ha sido muy positivo para él conocer a otro niño de otra cultura, aprender a compartir y también a ser solidario».

Entre las actividades que comparten están ir mucho a la playa o a parques de atracciones . «Las sensaciones que viven en esos momentos las ves a través de sus ojos, que lo dicen todo», apuntaban.

Alexandra y Armiche invitan a las familias a participar en este proyecto, «que son dos meses al año, y que vale la pena ese tiempo compartido porque te dan mucho más de lo que tú les das a ellos». n