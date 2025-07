De Miami a Melenara beach

Entre los cientos de personas que buscaban un espacio dónde colocar sus toallas para disfrutar de un día de playa en Melenara, un pequeño grupo miraba desde el paseo la zona de la arena donde estarían mejor ubicados frente a la orilla. Los miembros de la familia Lowe habían llegado desde Miami a disfrutar de esta zona del litoral costero teldense en su recorrido por Gran Canaria, la isla que acogió a sus padres en los años 80 y con la que se reencuentran después de más de 40 años.

Rocío Lowe, la matriarca, casi no reconoce a la Isla que dejó atrás para marcharse a Miami. Recuerda que vivió con su marido en los apartamentos Danubio en Playa del Inglés y posteriormente se trasladaron a San Fernando de Maspalomas. Su memoria les permitió regresar a lo que antes fue su hogar y donde nacieron sus dos hijas, Shirley y Brenda. «Ya nada se parece a lo de antes. Está todo muy diferente, pero mucho mejor, con cosas nuevas, mucho adelanto e infraestructuras y carreteras que antes no había», asegura. Y es que en los años 80 en Gran Canaria solo había un carril para cada sentido para ir desde la capital a Maspalomas.

Este regreso a Gran Canaria se ha convertido para la familia Lowe en un reencuentro con su pasado después de más de cuatro décadas. En su visita recorre los lugares que antes no pudo hacer, y ayer tocaba la playa de Melenara. Ya habían visitado playas como Salinetas, los charcos de Bañaderos, Las Canteras o lugares como Gáldar. Su intención es pisar también Tenerife.

La familia Lowe en su visita a la playa de Melenara. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Rocío señala que Melenara «es una bonita playa». Sobre Miami, asegura que la vida está muy cara y ahora en verano hay un calor «insoportable y muchos mosquitos». Contra todo eso, «aquí hay más brisa, está todo muy bonito y lo estamos pasando muy bien y disfrutando en familia», subraya.

En cuanto a la población canaria, dice que le recuerda a la gente de Cuba que vive allí, «pero en Miami son mucho más escandalosos, mientras que aquí la gente es más tranquila».

Detrás del regreso de la familia Lowe hay un motivo familiar. Una de las hijas, Shirley, ha decidido cambiar la Miami en la que creció y a la que llegó con muy pocos años por Gran Canaria, la isla en la que nació. Rocío se emociona porque sabe que ahora la va a tener lejos, «pero dice que está mejor que allí y que es feliz aquí».

Una nueva vida

Shirley confiesa que «yo soy siempre de señales y de seguir lo que me dice mi intuición, y todo estaba como diciéndome que viniera aquí». Destaca que salió de Gran Canaria con tres años. No tiene ningún recuerdo de esa etapa «pero me encanta esto y está resultando muy emocionante volver al lugar donde nací». El lugar donde han decidido comenzar una nueva vida es Santa Brígida.

Dice Shirley que la vida en Miami «está muy fuerte». Le provoca ansiedad lo que ocurre con la seguridad y las armas en los colegios. «Mis hijos tienen que hacer una vez al mes un simulacro de una situación en la que alguien entra armado y disparando a los niños en su escuela, y ese tipo de situaciones se están normalizando, y eso no es normal» explica, además de añadir que ve a la policía por todos lados «actuando de forma agresiva, y la gente también está muy agresiva». Un panorama que ahora queda atrás tras emprender una nueva vida con la familia que ha formado en la tierra que la vio nacer.