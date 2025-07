300 menores cierran en Jinámar el campus que arma comunidad

El campamento de verano Construyendo comunidad en familia, que se desarrolla en Jinámar, despidió ayer su sexta edición con un mensaje en el que reforzaba la importancia de la colaboración vecinal, educativa y de las instituciones para el desarrollo de la comunidad.

Más de 300 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años, participaron durante seis semanas en actividades de ocio, educativas, deportivas, talleres de familias y de debates y reflexión sobre la importancia de la comunidad para el desarrollo común. Un grupo compuesto de 70 voluntarios y voluntarias de Jinámar, entre jóvenes, padres, madres y hasta abuelas, apoyaron a los monitores, desde ayudar en las actividades hasta prestar servicios de comedor. Ayer fue el momento de la despedida, en la que los menores compartieron con sus familiares lo mejor de su parte artística y también de su reflexión sobre la importancia de la familia y su lado crítico con la sociedad en la que viven. «Aunque seamos niños sabemos lo que pasa en el mundo», expusieron al unísono al público.

Este año han participado personas mayores con soledad no deseada que han interactuando con los menores

La facilitadora comunitaria, Xiomara Hernández Ortega, destacó el éxito de participación, tanto de menores como del voluntariado, de esta sexta edición del campus. «Además de trabajar en actividades de ocio y deportivas, tenemos un material para capacitarnos de cuál es la naturaleza del ser humano y por qué tiene vocación de ayudarse los unos a los otros, y si no exploras esa vocación no sale sola», explicó Hernández. La técnico municipal subrayó que «nosotras no nos criamos cada uno en su casa, en los centros comerciales o detrás de las pantallas, entonces creemos que hay que recuperar la vida comunitaria, siempre tratando también de fomentar el voluntariado y hacer ver lo importante que es que las instituciones, que los individuos y que la comunidad vayan de la mano, y este campamento abarca todas reflexiones».

Puesta a punto, en septiembre

Xiomara Hernández afirmó que una de las novedades es que se ha incorporado este año es la incorporación de personas mayores, dentro del proyecto Jinámar Compasiva, con discapacidad o soledad no deseada, para que interactúen con los niños y jóvenes del campus.

Cierre de 'Construyendo comunidad en familia' / La Provincia

Hernández adelantó que en septiembre se volverá a poner en marcha un nuevo campus en Jinámar bajo el título de La puesta a punto, «que nos pidió el profesorado de los centros educativos al ver que los escolares perdían durante los meses de verano los hábitos de levantarse temprano, desayunar, no acostarse tarde o de aseo personal. Será del 1 al 5 de septiembre, cuando aún no han comenzado las clases».

Entre el montón de actividades de las que han podido disfrutar los menores están las clases de timple, que se comenzaron a impartir en los diferentes colegios Jinámar y que la gran mayoría de los jóvenes tocadores decidieron continuar en este campus, de la manos de los profesores de música Abraham Ramos y Alberto Falcón. La iniciativa es parte del proyecto ‘Educando con las tradiciones’, puesto en marcha por la asociación Entre Amigos y que forma parte del nuevo Plan Integral de Jinámar.

El proyecto ‘Educando con las tradiciones’ también estuvo presente con una actuación de timples

Los jóvenes tocadores presentaron en el acto de clausura del campus Construyendo comunidad en familia lo aprendido en solo cuatro meses. Ramos y Falcón destacaron que los escolares que ahora tocan las cinco cuerdas «era la primera vez que veían y tocaban un timple, instrumento que muchos confundían con el ukelele, y ahora su interés ha ido creciendo y este es el resultado». ‘Educando con las tradiciones’ estará presente de nuevo en las aulas de los centros, de momento solo hasta diciembre.