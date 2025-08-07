La obra del hotel de Salinetas fuerza la tala de cuatro árboles enfermos

El personal de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde procedió ayer a la tala de cuatro árboles de la calle Américo Vespucio, en la zona de la playa de Salinetas. Personas residentes de la zona mostraron en ese momento su extrañeza y queja por el corte desde la base del tronco, pensando, en algunos de los casos, que obedecía a la obra de renovación urbana pendiente de realizar en la misma calle, además de pedir explicaciones por la actuación.

Algunos de los que preguntaban tenían como respuesta que los árboles estaban enfermos, como después se comprobaría en las imágenes de los troncos huecos, que fueron detectados antes de la tala con un tomógrafo, que detectó oquedades y pudrición en el interior de la madera.

El concejal responsable del área, Juan Francisco Artiles, explicó que «todo empezó porque pidieron licencia para hacer una obra en el solar que está detrás de donde estaban ubicados los árboles que han sido retirados. La empresa tenía que quitar solo dos, y al ir para hacer el informe el técnico se detectó que dos de los árboles estaba afectado por hongos. Hicimos unas pruebas con el tomógrafo, las mismas que realizamos con los árboles de la plaza de San Juan, y se comprobó pudrición y que solo mantenía la corteza, por lo que optamos por retirarlos por seguridad». Artiles señaló que por el peso de esos árboles y su mal estado, «tienden a partirse con el viento. Eran un peligro para la seguridad, y además estaban en la misma acera por donde pasan a diario personas transitando».

Uno de los operarios muestra el interior de uno de los troncos afectados por un hongo que ha podrido la madera del tronco creando una importante oquedad / La Provincia

El edil admitió que en la misma zona «hay un sector que está porque se talen todos los árboles y otro porque no toquemos nada, pero no podemos entrar eso. Lo hemos hecho por la seguridad de las personas».

Personal que estaba actuando en la zona apuntaron que gracias a que la empresa que va a construir el hotel en el mismo solar donde estaban plantados los árboles y que pidieron licencia para que se retiraran dos ejemplares se pudo detectar el mal estado de los otros ejemplares que han sido retirados.

Juan Francisco Artiles subrayó que «los árboles que hemos retirado no ha sido por capricho, sino porque estaban en mal estado y nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas. Estaban en una vía de mucho tránsito y más ahora en verano».

Artiles subrayó que el municipio de Telde tiene actualmente un problema con la arboleda urbana., respondiendo a la máxima de «el árbol adecuado en el lugar adecuado», y afirma que en el municipio se han plantado árboles que están bien pero se hizo en lugares complejos, sobre todo en aceras, «y ahora tenemos un intenso debate con la ley de accesibilidad o con las aves y su época de crianza».

Uno de los vecinos de la zona también mostró su preocupación por ejemplares que actualmente están en la rambla de la calle Américo Vespucio. «Estamos de los árboles hasta las narices, por el tema de las tórtolas, pero tampoco pretendemos que se corten todos los árboles», manifiesta, a la vez que propone a los responsables que cuiden las raíces y los preparen bien para que puedan ser replantados en otros espacios del municipio.

Se da la circunstancia de que la retirada de los cuatro árboles facilitará las obras del hotel que hay previsto levantar en esa misma zona y que comenzaron este mismo lunes. La retirada de los árboles delante de la parcela contaba con el permiso del Ayuntamiento.

Tres estrellas

La empresa Preconte tiene previsto levantar en el solar un hotel urbano con categoría de tres estrellas en un edificio de cuatro plantas, con un total de 12 habitaciones y un ático. Estará ubicado estratégicamente entre la calle Américo Vespucio y el paseo marítimo de Salinetas, a escasos metros de la playa.

El proyecto recoge la construcción de un pasaje peatonal, que estaba previsto en el planeamiento municipal. Se trata de una calle peatonal que da acceso a la playa en medio de las dos parcelas, la que hace uso la empresa y otra que está sin edificar, y además se retranquea dos metros, por lo que la acera gana ese espacio.

La fecha de finalización del edificio es 31 de diciembre de 2026. Las obras tendrán una duración de un año y medio, y la inversión es de un millón de euros.

El edificio, que responde a la legislación de eficiencia energética, también contará con un sótano, que destinará a servicios del propio hotel, al no disponer de espacio suficiente para destinarlo a aparcamiento. El objetivo de la empresa es construir un edifico emblemático para la zona usando materiales de primera calidad.