Telde refuerza la limpieza viaria en San Gregorio con trabajos extraordinarios de baldeo y desinfección
El plan especial busca eliminar manchas del pavimento en las principales calles del barrio durante agosto y septiembre con equipos de limpieza a presión
La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, dirigida por María Calderín, ha puesto en marcha un programa de trabajos extraordinarios de baldeo y desinfección en diversas calles del barrio de San Gregorio, con el objetivo de eliminar las manchas persistentes del pavimento y mejorar la imagen urbana de esta zona de alta afluencia.
Esta actuación forma parte de un plan especial de limpieza urbana que refuerza el trabajo diario de los equipos municipales y tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía un entorno más limpio, higiénico y agradable.
Hasta la fecha, los equipos de limpieza han actuado en las siguientes vías:
- Calle Poeta Fernando González
- Calle Doctor Gutiérrez Armario
- Calle Arnao
- Calle Luis González Pérez
A lo largo del mes de agosto y principios de septiembre, la empresa Valoriza, encargada del servicio, ampliará estos trabajos a las calles aledañas a las ya mencionadas, abarcando progresivamente el resto del barrio.
Equipos especiales para una limpieza profunda
Para llevar a cabo estas labores, el personal cuenta con hidrolimpiadoras de alta presión, productos específicos como odorizantes, desinfectantes y desengrasantes, así como cepillos industriales diseñados para remover suciedad incrustada en las aceras.
El uso de estas herramientas garantiza una limpieza profunda y duradera, especialmente en zonas donde se acumulan manchas provocadas por el uso intensivo, la contaminación o vertidos no autorizados.
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 2 al 8 de agosto, signo a signo
- Lluvia de millones en Gran Canaria
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Elvira: 'No voy al sorteo de viviendas de Ingenio, no es justo, a un chico le tocaron dos
- Las huellas de la búsqueda en las Dunas de Maspalomas del presunto homicida de Playa del Inglés
- Ni en Australia ni en Sudáfrica: el ataque de tiburón que ha sacudido una playa de Canarias