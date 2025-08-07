Telde refuerza la limpieza viaria en San Gregorio con trabajos extraordinarios de baldeo y desinfección

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, dirigida por María Calderín, ha puesto en marcha un programa de trabajos extraordinarios de baldeo y desinfección en diversas calles del barrio de San Gregorio, con el objetivo de eliminar las manchas persistentes del pavimento y mejorar la imagen urbana de esta zona de alta afluencia.

Esta actuación forma parte de un plan especial de limpieza urbana que refuerza el trabajo diario de los equipos municipales y tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía un entorno más limpio, higiénico y agradable.

Hasta la fecha, los equipos de limpieza han actuado en las siguientes vías:

Calle Poeta Fernando González

Calle Doctor Gutiérrez Armario

Calle Arnao

Calle Luis González Pérez

A lo largo del mes de agosto y principios de septiembre, la empresa Valoriza, encargada del servicio, ampliará estos trabajos a las calles aledañas a las ya mencionadas, abarcando progresivamente el resto del barrio.

Equipos especiales para una limpieza profunda

Para llevar a cabo estas labores, el personal cuenta con hidrolimpiadoras de alta presión, productos específicos como odorizantes, desinfectantes y desengrasantes, así como cepillos industriales diseñados para remover suciedad incrustada en las aceras.

El uso de estas herramientas garantiza una limpieza profunda y duradera, especialmente en zonas donde se acumulan manchas provocadas por el uso intensivo, la contaminación o vertidos no autorizados.