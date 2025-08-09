San Juan de Dios crea 30 plazas para atender la discapacidad en La Pardilla

El Centro de Educación y Discapacidad (CED) de La Pardilla tendrá una nueva vida. El Ayuntamiento ha cedido estas instalaciones a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para poner en marcha en este espacio, infrautlizado desde el año 2019, un centro de estancia diurna para personas adultas con discapacidad y necesidad de terceras personas del municipio, coon capacidad para atender atención a 30 usuarios y que estará operativo antes de que finalice este año.

El acuerdo entre la institución pública y la privada se materializó ayer en las mismas instalaciones del centro.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, la concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, el concejal de Patrimonio, Juan Francisco Jiménez, el director gerente de San Juan de Dios, Lorenzo Esma, y el hermano superior José Cárdenes, se felicitaron por la colaboración.

Horario de funcionamiento

El nuevo recurso, gratuito y especializado, ofrecerá atención diaria, en horario de 8.30 a 17.00 horas, a personas con dependencia que necesitan asistencia para sus actividades de la vida diaria, con un enfoque centrado en la mejora de su autonomía. Además contará con un equipo multidisciplinar formado por por terapeutas, fisioterapeutas, cuidadores, auxiliares, educadores, psicólogos y personal de apoyo, entre otros profesionales.

La población diana que tienen prevista es la población de Telde porque los recursos deben estar lomás cerca posible de las familias.

El centro, que se prevé que abra sus puertas antes de finalizar el año, una vez se den por concluidas las obras de adaptación que comenzarán próximamente, será de estancia diurna. En un primer momento, la población diana que la Orden Hospitalaria tiene prevista es la población de Telde, y si quedaran plazas libres se ampliaría el radio de acción a los municipios aledaños.

Juan Antonio Peña destacó que Telde «le está agradecida a San Juan de Dios por todo lo que significa su labor; especialmente ahora, que comienza este proyecto dirigido a 30 usuarios con discapacidad, teniendo preferencia personas de nuestro municipio», y añadió que «antes de que acabe este 2025, se pondrá en marcha este centro de día con un servicio altamente demandado por la ciudadanía, sobre todo por esas familias de adolescentes mayores de 21 años que, cuando alcanzan dicha edad, se quedan fuera del sistema educativo y que ahora, en Telde, tienen un espacio donde se contemplarán y atenderán sus necesidades del día a día». El alcalde subrayó que la cesión «no supondrá gasto para el Ayuntamiento, ya que la Orden asumirá los costes de adaptación, mantenimiento y gestión del centro».

Por su parte, el gerente Lorenzo Esma agradeció al consistorio la cesión del espacio y la oportunidad de estar en la ciudad, cerca de las familias, «prestando estos servicios que se incluyen en la misión y el objetivo principal de San Juan de Dios de acercarse a las personas en situación de vulnerabilidad y, en este caso, haciéndolo lo mejor posible para que los vecinos y vecinas de Telde dispongan de un recurso de calidad».

El edifio cedido fue anteriormente escuela unitaria del barrio y posteriormente, desde 2003 hasta su cierre en 2019, centro de día para personas con Alzheimer. Desde entonces, el inmueble había permanecido cerrado.