La “zona de espera” más creativa de Telde: dos sillas de salón frente a la parada de guaguas

La modernización del transporte público en Telde parece haber alcanzado un nuevo nivel… aunque no precisamente por mérito institucional. En la vía de circunvalación, justo frente al Spar de La Barranquera, los usuarios se encuentran con una peculiar “zona de espera” que ha arrancado sonrisas y lamentos a partes iguales: dos sillas domésticas, aparentemente rescatadas del salón de algún vecino, alineadas como improvisado mobiliario urbano.

La escena, tal y como publica la web de noticias Telde Actualidad, es tan pintoresca como triste. Mientras la compañía Global exhibe con orgullo su flota de guaguas valoradas en millones de euros, aquí la realidad cotidiana es bien distinta: personas mayores y usuarios en general esperando bajo el sol inclemente del verano o calados hasta los huesos cuando arrecia la lluvia. Todo porque instalar una marquesina y un banco digno parece, en este tramo de Telde, un lujo asiático.

“Qué vergüenza más grande. Tanto dinero que manejan y la gente tenga que sentarse en dos sillas viejas…”, protesta la persona que hizo llegar la fotografía al medio de comunicación. Y es que en Telde, la comodidad del pasajero parece estar más en manos de la solidaridad vecinal que de cualquier planificación de las autoridades.

Ampliación de una parada de guaguas en una imagen de archivo. / LP/DLP

El lugar no invita precisamente a la espera: un bordillo cubierto de maleza, basura acumulada y el ruido constante del tráfico. Sin embargo, ahí están las dos sillas, desafiando la lógica urbanística y convirtiéndose en un símbolo improvisado de la falta de inversión en infraestructuras básicas.

Quizá algún día la escena cambie y los vecinos puedan esperar su guagua bajo una marquesina, sentados en un banco firme y seguro. Hasta entonces, la parada frente al Spar seguirá ofreciendo su particular postal: dos sillas de salón, un rincón descuidado y la esperanza —o resignación— de que el transporte público también merezca un espacio digno para quienes lo utilizan a diario.