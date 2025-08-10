Aceras más anchas y 101 plazas de parquin para Américo Vespucio

La calle Américo Vespucio, una de las principales vías de la costa de Telde a su paso por Salinetas, contará con aceras más amplias, que actualmente la mayoría de los tramos es de solo un metro de ancho, y plazas de aparcamiento el tramo del vial costero en dirección a Ikea. Esas son algunas de las propuestas del proyecto de renovación urbana presentadas por el Ayuntamiento a las personas residentes en la zona, que venían reclamando hace tiempo la ordenación de la vía por las deficiencias que presentaba.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, presentó recientemente a los vecinos y vecinas estas propuestas de renovación urbana, demandadas desde hace tiempo por la ciudadanía. El edil, quien destacó la importancia de la participación ciudadana en los proyectos de intervención urbana, como lo han hecho en las calles Cervantes, Miramar y Pablo Neruda, subrayó que se trata de presentar las propuestas antes de su ejecución. En el caso de la calle Américo Vespucio de Salinetas, los objetivos han sido consensuados con los residentes, «para tener en cuenta todas las aportaciones para el proyecto», y añadió que la idea «es pedirlo después del verano, ya que la subvención de la obra es para el año que viene».

Mejoras en la rambla

El objeto principal del nuevo plan es la ampliación de la acera del lado de la playa de la calle Américo Vespucio. Una de las más transitadas del municipio y que sin embargo apenas tiene un metro de ancho en muchos tramos y en algunos incluso desaparece por las rampas de garaje o por los árboles plantados en medio, que obligan al peatón a bajar de la acera para poder pasar. El espacio necesario para la ampliación de la acera se obtendrá del estrechamiento del carril de circulación, el cual cuenta en la actualidad con una media de 4 metros y pasará a tener 3,20m. El ancho mínimo de la nueva acera en todos los tramos debe superar los dos metros. También se mantendrán las plazas de aparcamiento en línea que tiene la calle en su configuración actual.

El nuevo plan también pretende dotar de plazas de aparcamiento el tramo del vial costero en dirección a Ikea. En una primera estimación, entre las primeras dos rotondas, (desde la Cinsa), podrían generarse unas 110 plazas. En la actualidad ya se da esta forma de aparcar ocupando uno de los carriles del vial costero, por lo que esta propuesta viene a regularizar una situación que se viene dando por la falta de aparcamientos en la costa y además al marcar el carril único, se conseguirá mayor seguridad vial en el tramo. Esta fase, se incluirá en el proyecto de asfaltado que en la actualidad está en contratación.

En cuanto a la rambla, el concejal explicó que se quedaría con su forma actual. Lo que se hará en ese espacio es arreglar el suelo y está propuesto que algunas zonas de sombra con pérgolas, sobre todo en los extremos donde están los pasos de peatones. También se plantarán nuevas especies de vegetación y se mejorarán los alcorques porque los que hay actualmente en el paseo son demasiado pequeños.

Iván Sánchez explicó del proceso participativo que han sido tres reuniones con vecinos y vecinas, «y en cada de una de ellas hemos recibido propuestas, antes y en las propias reuniones». El edil subrayó que a partir de esas propuestas «hemos reconducido el modelo propuesto hasta las conclusiones finales».