Cine bajo las estrellas: así será la cita gratuita en la playa de Salinetas

Las noches de verano en Gran Canaria tienen un encanto distinto cuando la brisa marina acaricia la piel y la pantalla gigante se ilumina bajo un cielo estrellado. No hay butacas numeradas ni salas cerradas, el asiento es la propia arena, y el murmullo de las olas acompaña cada diálogo, cada risa y cada aplauso.

Este agosto, la playa de Salinetas, en Telde, se convertirá en el escenario perfecto para un plan que mezcla cine, mar y comunidad. Una propuesta gratuita que recupera la magia del cine de verano, adaptada a todas las edades y pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Tres noches, tres películas

La creadora de contenidos @taniapyetku lo ha definido como “un planazo para cerrar el verano con buen sabor de boca”, y razón no le falta. Entre el 26 y el 29 de agosto, Salinetas vivirá tres noches de cine en la arena con proyecciones para todos los públicos.

El 26 de agosto a las 20:30 horas, la pantalla se encenderá con Del Revés 2 , la esperada secuela de Pixar que vuelve a explorar el mundo de las emociones con una mezcla de humor, ternura y reflexión.

a las 20:30 horas, la pantalla se encenderá con , la esperada secuela de Pixar que vuelve a explorar el mundo de las emociones con una mezcla de humor, ternura y reflexión. El 27 de agosto , a la misma hora, será el turno de Amigos Imaginarios , una comedia familiar que invita a volver a creer en la magia de la infancia.

, a la misma hora, será el turno de , una comedia familiar que invita a volver a creer en la magia de la infancia. El ciclo se cerrará el 29 de agosto con Padre no hay más que uno 4, la nueva entrega de la saga de Santiago Segura, que promete carcajadas y enredos familiares.

Receta del plan perfecto

La dinámica es sencilla, hay que llegar con antelación, buscar un buen sitio en la arena, extender una manta y sacar las roscas o el picnic que cada uno quiera llevar. No hay entradas, ni colas, ni coste: solo la ilusión de compartir una película al aire libre.

Es una experiencia distinta, porque el mar está a unos pasos y la atmósfera es mágica. Escuchas a la gente reír, comentas escenas en voz baja y, de fondo, siempre están las olas.

Playa de Salinetas / LP/DLP

Cine de verano

En un tiempo en el que las plataformas digitales dominan el consumo de películas, el cine de verano recupera un ritual que parecía haberse perdido. La pantalla bajo las estrellas tiene un atractivo que va más allá de la proyección.

Para muchos, la cita de Salinetas será también una oportunidad de apoyar esta forma de cultura gratuita y accesible, donde la comunidad se convierte en protagonista. Familias enteras, grupos de amigos, parejas y curiosos se mezclarán en la arena para compartir algo tan simple y valioso como ver una historia juntos.

Consejos para disfrutarlo al máximo

Quienes ya han vivido ediciones anteriores recomiendan llevar ropa cómoda, algo de abrigo por si refresca, una manta o toalla grande para sentarse, y, por supuesto, un buen cargamento de roscas. También es buena idea llegar con tiempo para elegir un sitio céntrico y evitar las primeras filas si no se quiere forzar el cuello.

Lo mejor es ir con ganas de pasarlo bien y de disfrutar de la experiencia. No es lo mismo que en el cine, aquí la playa también es parte de la película.

El cine de verano en Salinetas no solo es una actividad cultural, sino un regalo para quienes aman la isla y sus rincones. Con cada proyección, la playa se transforma en un pequeño anfiteatro natural, donde la arena y el mar enmarcan las imágenes que brillan en la pantalla.