Lomo Magullo se aferra a las tradiciones y se refresca en la Traída del Agua

La campana de la iglesia sustituyó ayer al tradicional volador que marcaba el inicio de una tradición que ha convertido durante años a Lomo Magullo, en Telde, en un referente de las fiestas estivales de Gran Canaria, la Traída del Agua.

Irú Florido había sido hasta ahora el encargado de lanzar el volador y aunque sentía magua por no poder hacerlo ayer, para él lo importante era poder disfrutar de esta fiesta tan enraizada en su pueblo y, de paso, refrescarse para soportar las temperaturas que llegaron a superar los 33 grados en esta zona de la isla.

Aunque el goteo de personas fue incesante desde temprano, no fue hasta poco antes de las 12.00 horas, el momento en el que la Banda de Agaete comienza a tocar y arranca el recorrido, cuando los participantes se agolparon cerca del templo mientras coreaban «agua, agüita, la gente está sequita».

Según la Policía Local, la afluencia oscilaba entre 1.500 y 2.000 personas.

Ana Dolores y José Luis

Allí estaba Ana Dolores Bosa, quien a sus 74 años es una de las impulsoras de esta fiesta y es la encargada de pintar las tallas que se usan para sacar el agua de la acequia. Como hace unos días tuvo un achuchón, este domingo decidió no hacer todo el recorrido, pero sí acompañó a los participantes durante un tramo inicial hasta la Era y les esperó al final. Su hermano José Luis sí hizo todo el recorrido con dos recipientes metálicos que porta sujetos a un palo y que tienen ya 60 años de historia, y era lo que usaba su madre para ir a la acequia a buscar el agua. Para sellarlo, explican, le ponía alquitrán.

Los dos coincidían con el resto de vecinos en que después de unos años en los que hasta más de 12.000 personas acudían a la Traída del Agua, que este número se haya reducido permite a las personas de Lomo Magullo volver a conectar con las raíces de este festejo. De hecho, a diferencia de otras ocasiones, una gran parte de las personas que este domingo se remojaron en este rincón de Telde acudía ataviado con ropa tradicional y con tallas o baldes, aunque todavía queda quien lo hizo con ropa de playa y se coló alguna pistola de agua.

«Todos los vecinos tenemos esta fiesta en el corazón, pero hubo un tiempo en que se llenó tanto que el pueblo se recogió», afirmaba Ana Dolores para añadir a continuación que «ahora» han vuelto a salir para disfrutar de esta tradición.

Primera vez

Para Paula Cabrera, de 17 años, y cuatro de sus amigas, era la primera vez. Una quinta, que con 12 años era la más pequeña, sí había estado en otras ediciones, y tenía el firme propósito de guiar a las mayores. Poco sabían ellas de cómo transcurría este tradicional evento, más allá de que «tiran agua», y es «muy divertido» por lo que se les antojaba más refrescante estar allí que en la playa en plena ola de calor.

Cuando la banda comenzó a tocar, se unieron al resto y en cuanto llegaron a la acequia dieron rienda suelta a la diversión y, entre baldazo y baldazo, conectaron con la esencia de esta fiesta popular.

Sin embargo, para el pequeño Dorian, de dos años, esta no fue la primera vez, sino la tercera. Aferrado a su padre Rubén Darío Rodríguez, y con un sombrero con el que intentaba ocultar su cara de extraños, disfrutó del agua, la música y el baile igual que su orgulloso progenitor que está empeñado en transmitir a su hijo la importancia de la vinculación con el barrio, su gente y sus costumbres.

Tampoco fue la primera vez de Anita, que pudo bailar, empaparse y reír gracias a la ayuda de uno de sus hijos, que empujaba la silla de ruedas en la que se desplaza mientras ella movía las manos al ritmo de la música y recibía los chapuzones con alegría y algún que otro chascarrillo.

Desde arriba

Las azoteas y ventanas de las viviendas situadas en el recorrido de la comitiva fueron, una vez más, parte activa de la fiesta. Desde ellas, los vecinos tiraban agua a la calle refrescando a quienes bailaban y cantaban, en especial en el tramo antes de llegar a la acequia.

La Provincia

Los organizadores no podían disimular su satisfacción.

La ola de calor y la emoción por haber podido preparar la fiesta con antelación después de que el año pasado peligrara hasta el último instante porque no se había constituido el patronato y que solo se salvó porque los propios vecinos salieron a la calle, contribuyeron a que este año corriera por la acera más agua que en ocasiones anteriores. Concretamente, 60.000 metros cúbicos o, lo que es lo mismo, dos horas y media de agua procedente de tres lugares distintos, dos pozos y una cuba de 25.000 metros cúbicos instalada en el patio del CEIP Padre Collado, donde, además, se instaló el puesto de mando de seguridad y emergencias.

Sin incidentes

La menor afluencia de personas y el resultado de las campañas de concienciación de los últimos años favoreció que la fiesta transcurriera sin incidentes.

También han ayudado otras medidas que se han tomado a la hora de diseñar el programa. Una de las vecinas que vive cada año la fiesta desde la azotea de su casa explicaba que durante un tiempo se celebraban verbenas de amanecida la noche antes, lo que hacía que una parte de los participantes estuvieran borrachos. Además, añadió, en alguna ocasión una marca de ron hacía promoción de esta bebida en la fiesta, lo que propiciaba que hubiera jóvenes que bebieran sin control. Ayer celebraba que la Traída del Agua volviera a brillar por el buen ambiente y camaradería. «Así da gusto ver la fiesta y me quedo más tranquila para que mi nieto pueda continuar con la tradición de su familia y su pueblo».

El regreso

«No había venido en años anteriores porque hubo una época en la que había peleas, pero me dijeron que ya está otra vez tranquilo y aproveché a que vino a visitarme una amiga de Valencia y decidí traerla», aseguraba Ilenia Montesdeoca, que buscaba a su invitada entre la multitud. «Está flipando con todo», apostilló.

Ella, igual que otros, tiene el firme propósito de repetir el próximo año y los siguientes siempre que se mantenga la esencia de esta fiesta que celebra la vinculación de un pueblo con el agua.