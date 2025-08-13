La GC-80, en la zona de La Atalaya de Telde, estará cerrada el jueves 14 de agosto

El Ayuntamiento de Telde anuncia a la ciudadanía a través de un comunicado que mañana jueves, 14 de agosto, la carretera GC-80 permanecerá cerrada al tráfico entre las 9.00 y las 20.00 horas, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos PK 1+380 y PK 1+880 (zona de La Atalaya). El cierre se debe a trabajos de conservación del firme que está ejecutando el Cabildo de Gran Canaria.

Aunque no se trata de una actuación municipal, el Ayuntamiento de Telde, en su compromiso de mantener informada a la población, recuerda a los conductores que planifiquen con antelación sus desplazamientos y utilicen las rutas alternativas habilitadas:

● Dirección Telde – Santa Brígida: Desvío por GC-802 / GC-15

● Dirección Santa Brígida – Telde: Desvío por GC-15 / GC-802

Asimismo, se insta a los usuarios de la vía a respetar en todo momento la señalización y las indicaciones del personal de obra para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.