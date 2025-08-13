‘Súbete a la ola de la vida’ llena de actividades todas las playas del litoral de Telde

La campaña de dinamización ‘Súbete a la ola de la vida’, una iniciativa que comenzó a comienzos de los años 90 y que ponía a la costa Telde en la agenda cultural cada verano por las actividades y conciertos que ofertaba, algunos de ellos con importantes cabezas de cartel como el brasileño Lenine, Loquillo, Radio Futura o Celtas Cortos, entre otros tantos, vuelve ahora más diversificada, con el fin de poder llegar a todas las playas del litoral teldense.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado por los concejales de Juventud, Cristhian Santana; Cultura y Turismo, Juan Martel, y Playas, María Calderín, y arropado por representantes de colectivos vecinales de diferentes núcleos costeros, presentó la programación de este ciclo de actividades de cultura y ocio que recupera el Ayuntamiento después de dos años sin celebrarse. El acto de presentación se celebró en la plaza de la playa de Ojos de Garza, con el fin de visibilizar la intención de llegar a todas las orillas habitadas del municipio.

El nuevo programa de ‘Súbete a la ola de la vida’ comenzará el próximo viernes, día 22 de agosto, y se desarrollará hasta el 20 de septiembre. La nueva edición cuenta con un presupuesto de 66.000 euros subvencionados solo con fondos municipales, una cantidad que para el alcalde «no es dinero para todo lo que supone y para la repercusión que tiene para la ciudad».

Amplia oferta

Esta nueva edición ofrece talleres en familia, cine al aire libre, noche de humor, conciertos de rock y de pop, y verbena. Este año, como novedad, se incluyen actividades destinadas a personas con espectro autista u otras discapacidades de desarrollo, especialmente niños y niñas. Para ello se hará uso del teatro Juan Ramón Jiménez, que permite ambientar el espacio, además de la Casa de la Juventud. Estas actividades no son excluyentes y están abiertas a la participación a menores y ciudadanía que quieran asistir.

El programa combina talleres en familia, noche de humor, conciertos de pop y de rock, y verbena

También se adaptarán espacios para la participación de personas con discapacidad y se realizarán actuaciones destinadas al cuidado del entorno y el medioambiente.

Juan Antonio Peña defendió la recuperación de esta iniciativa «porque traerá actividad para toda la familia en las playas de nuestra costa», y destacó que la labor de la Concejalía de Juventud «por haber conseguido sacarlo adelante, haciendo que esta ciudad crezca, con una iniciativa tan bonita y, por primera vez, accesible».

Por su parte, Santana afirmó que se trata de un «acontecimiento positivo para todos, tanto para los vecinos y vecinas del litoral, que tendrán durante el verano actividades a pie de playa, como para esos visitantes que vendrán a disfrutar de la costa de Telde, aprovechando una sinergia perfecta de ocio, cultura y gastronomía, con una programación bastante potente, creada con mucho trabajo e ilusión», además de hacer una invitación abierta a la ciudadanía a participar.

Saborea Telde

Entre los platos fuertes que contiene el programa destacan el ciclo de cine de verano, que acogerá la playa de Salinetas los días 26, 27 y 29 de agosto, la noche de humor, a cargo de Kike Pérez y Lili Quintana, el jueves 28 de agosto, la verbena en la playa de Melenara con Star Music, el 30 de agosto; el concierto en Ojos de Garza de Tabaiba y Cremita de Coco, el 13 de septiembre, y el festival Garita Rock, que celebra su octava edición poniendo sobre el escenario de la plaza de La Garita el día 7 de septiembre, a ocho bandas del género de acreditada trayectoria.

La amplia oferta se complementará con las actividades que organizan los núcleos costeros urbanos con la celebración de sus respectivas fiestas.

Otra de las iniciativas que se unen a la programación de ‘Súbete a la ola de la vida’ es la Noche de Maridaje-Saborea Telde, que pondrá el broche a la edición de este año el día 20 de septiembre en la playa de Melenara. Una batucada y un pasacalles luminoso con motivos marinos, abren el programa de una iniciativa que permitirá a la ciudadanía y a las personas que visiten el municipio de la cata y consumo de vinos de bodegas locales y productos agroalimentario de calidad, también del municipio, con el acompañamiento de música en directo.