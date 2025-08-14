Vacas sin refugio bajo el sol extremo en Lomo Magullo

En plena ola de calor que azota a Gran Canaria, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, una preocupante situación en Lomo Magullo, en el municipio de Telde, ha despertado la indignación de senderistas y vecinos. Varios animales, concretamente reses bovinas, permanecen desde hace días en un descampado sin sombra ni refugio, expuestos continuamente al sol abrasador, a escasos metros del campo de fútbol local, según ha informado TeldeActualidad.

Las imágenes remitidas por senderistas a medios locales muestran claramente a varios bovinos sobre un terreno árido y polvoriento, sin rastro de árboles o estructuras que proporcionen sombra. La escena es impactante: los animales permanecen inmóviles bajo el cielo despejado, en evidente estado de fatiga, mientras a pocos metros se celebran actividades deportivas infantiles.

Los denunciantes, que frecuentan la zona para practicar senderismo, afirman que esta situación se prolonga desde hace varios días, coincidiendo con el aumento extremo de las temperaturas que afecta a toda la isla. "Esto es un maltrato animal evidente", subrayan, apelando a la responsabilidad de las autoridades locales.