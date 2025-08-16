Cultura colaborará en las fiestas de San Ramón Nonato
El Ayuntamiento de Telde coordina apoyos logísticos y actividades culturales para enriquecer el programa festivo del barrio
El concejal de Cultura y Servicios Municipales y portavoz municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, atendió la solicitud del Patronato de Cultura, Fiestas y Deporte San Ramón Nonato, desplazándose al barrio para concretar la colaboración con la celebración de sus actos patronales.
Durante la visita, Martel mantuvo un encuentro con la presidenta del patronato, Teresa Marrero, y otros representantes vecinales, para coordinar los apoyos logísticos y organizativos que la Concejalía de Servicios Municipales y Cultura ofrecerá en el marco de estas festividades, que se desarrollarán del 22 al 31 de agosto.
El edil destacó la importancia de estas celebraciones para la vida social y cultural del barrio, subrayando que "son una oportunidad para reforzar la identidad vecinal, mantener vivas nuestras tradiciones y dinamizar la convivencia en el barrio". Asimismo, Martel afirmó que el Ayuntamiento aprovechará la celebración para acercar actividades culturales al barrio, enriqueciendo el programa y fomentando la participación de sus vecinos y vecinas.
Los actos de San Ramón Nonato, que cada año congregan a residentes y visitantes, ofrecerán un variado programa de actividades culturales, religiosas, deportivas y de ocio para todas las edades, convirtiendo al barrio en un punto de encuentro y celebración durante dos semanas.
