Bahía Mar, el paseo del olvido en la costa de Telde

El paseo costero de la zona de playa Chica, también conocida como El Barranquillo, mantiene actualmente un estado lamentable. Nada que ver con este lugar hace algo más de 30 años cuando en la zona comenzó a funcionar el Hotel Bahía Mar, en el año 1991, reconvertido diez años más tarde en un residencial de apartamentos privados. Sus residentes y personas que lo visitan continúan demandando acabar con la dejadez que muestra el lugar y mejoras del alcantarillado, entre otras peticiones.

Balaustres y muros rotos que muestran grietas hasta deja vistos los hierros que los sostenían, baldosas del suelo rajadas, tapas de alcantarillas oxidadas que se han convertido en un peligro para los peatones, toallitas y excrementos secos, probablemente debido a los rebosos provocados por las últimas fuertes lluvias de principios del mes de marzo son solo algunos de los desperfectos que muestra el lugar. A todo ello hay que sumar que esta zona de la costa no se libra del incivismo de personas que abandonan enseres y basura en la vía pública. Aun así, operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Telde actuaban para retirar parte de la basura que había en el mismo paseo y en la zona de la arena.

Antonio acudió a darse un baño con su perro en la playa de arena negra. «Hace años daba gusto venir a pasear por esta zona. Ahora está todo abandonado y los accesos cerrados por peligro de desprendimientos» explicaba con pena de lo que ve cada vez que se puede dar un salto a esta zona del litoral teldense a echarse un baño.

Juanfra también recuerda la vida que tenía el lugar cuando el hotel estaba abierto. «Siempre había gente y el paseo estaba bien cuidado. El hotel, además de ser el que más cerca estaba del aeropuerto antes de que abriese el que está en Vecindario, ofrecía salones para celebraciones y hasta tenía una discoteca a la que solía ir bastante gente». El teldense aseguró que después de que el hotel cerró y hubo el cambio del edificio a residencial, «comenzó la decadencia y el abandono de esta zona del litoral, y ha permanecido así desde hace muchos años».

Recuperar la playa

La concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde, María Calderín, es consciente del estado actual que muestra esta parte del litoral costero del municipio, uno de los más vírgenes y que escapa de la masificación de otras playas.

Calderín manifestó que lleva años buscando soluciones, desde que entró como concejal responsable del área en el año 2011, y que en ese momento se actuó en la balaustrada y el paseo. La edil, que aclaró que las competencias son de demarcación de Costas del Estado, señaló que el principal problema radica en los desprendimientos.

Calderín afirmó que ya ha conseguido reunirse con el Cabildo de Gran Canaria, que tiene en la zona una estación de tratamiento de aguas residuales, y con el Gobierno de Canarias. También ha mantenido un encuentro hace dos meses y medio con el director general de Costas del Estado, Alberto Martín, que la concejala calificó como un «un hito» y con el que tiene pendiente la realización de un proyecto para la zona y con el que se volverá a ver en septiembre.

El plan para la zona, que la edil tiene previsto presentar a las personas residentes y representantes de las asociaciones vecinales de La Garita antes de sacarlo a licitación, también recoge la eliminación del dique para recuperar esa playa, además de la recuperación del paseo marítimo y el traslado más arriba de la estación de bombeo de aguas residuales. «Sería un proyecto de mucha envergadura en una zona que lleva más de 20 abandonada y que podemos recuperar para el municipio», apuntó.