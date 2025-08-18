Si quieres ir a la Romería del Pino desde Telde lo puedes hacer gratis

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Festejos que coordina Miguel Rodríguez, vuelve a poner a disposición de la ciudadanía un servicio especial de transporte gratuito con motivo de la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino en Teror, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre.

Con esta iniciativa, el consistorio facilita la participación de los y las teldenses en uno de los actos más significativos de las fiestas patronales de la Diócesis de Canarias, en el que Telde estará representada con su propia carreta.

Las guaguas partirán a las 14.30 horas desde Arnao (calle Maestra Encarnación Santana) y regresarán desde Teror a partir de las 21.30 horas. El Ayuntamiento recuerda que para participar en la romería es imprescindible acudir vestido con la indumentaria tradicional canaria, reforzando así la identidad y el respeto a las tradiciones.

Inscripciones

Desde la Concejalía de Festejos se ha hecho extensiva la invitación a colectivos vecinales y entidades del municipio, con el objetivo de que la representación teldense sea lo más amplia y diversa posible. Las personas interesadas en inscribirse ya pueden hacerlo enviando un WhatsApp o llamando al 646 71 55 89 (o al 928 13 90 50 extensión 33505 en horario de 8.00h a 13.00h).

También se puede solicitar más información de forma presencial en la Concejalía de Festejos (primera planta del edificio municipal de El Cubillo) o a través de los correos electrónicos alcaldia@telde.es e info@telde.es .

El concejal Miguel Rodríguez subraya que “un año más queremos que Telde esté presente y con fuerza en esta cita tan especial para toda Canarias. Por ello repetimos este servicio gratuito de guaguas, que cada año tiene una gran acogida, para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir y compartir la romería”.

“Estamos convencidos de que la ciudadanía responderá de nuevo y de que juntos volveremos a disfrutar de una jornada festiva marcada por la fe, la tradición y la convivencia”, concluyó Rodríguez.