Idaira Trujillo, enferma de hidradenitis supurativa: «No puedo hacer una vida normal»

«No soy ni la sombra de lo que era», lamenta Idaira Trujillo, vecina de Telde, a quien hace 15 años le diagnosticaron hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica de la piel que afecta a aproximadamente el 1 % de la población española, con mayor incidencia en mujeres.

Esta dolencia provoca dolorosos abscesos, fístulas que supuran pus en grandes cantidades y cicatrices que nunca llegan a cerrar del todo. «Es una de las enfermedades dermatológicas más agresivas, tanto a nivel físico como psicológico», explica Trujillo. Destaca que existe un elevado índice de suicidios entre quienes la padecen debido a las secuelas visibles, las heridas abiertas constantes y la necesidad de llevar siempre encima un botiquín con gasas y productos para su higiene y desinfección. «Todo eso hace que muchas personas escondan que la padecen y terminen cayendo en una depresión», añade.

Idaira Trujillo muestra las cicatrices que deja esta enfermedad en su cuerpo. / LP/DLP

Idaira describe cómo la enfermedad le ha arrebatado su vida cotidiana. «No me puedo vestir con normalidad, no puedo ir al supermercado ni a la playa. Ya no puedo hacer una vida normal». Antes del diagnóstico, llevaba una vida activa. Trabajaba como peluquera desde los 19 años, practicaba deporte, colaboraba en eventos los fines de semana y hacía voluntariado en un comedor social de la capital grancanaria. «Ahora, con 44 años, siento que ya no puedo hacer nada de eso», afirma con tristeza.

Áreas afectadas

La enfermedad ha dejado una huella física profunda. Ya se ha sometido a cinco intervenciones quirúrgicas en la zona de las ingles y próximamente será operada por primera vez en las axilas. Las áreas más afectadas por la hidradenitis son, precisamente, las que presentan pliegues: axilas, ingles, glúteos y debajo de los senos, zonas que requieren cuidados de higiene y secado constantes.

Además, a raíz de este diagnóstico, también le detectaron fibromialgia, otra enfermedad crónica que ha agravado su situación. Todo ello ha derivado en un cuadro depresivo que actualmente está siendo tratado con apoyo psiquiátrico y psicológico.

Recuerda que fue un dermatólogo privado quien le dio el diagnóstico inicial. «Aun así, no me rendí. Seguí buscando segundas opiniones, intentando encontrar otra respuesta, otra salida... pero nada. Volví a la Seguridad Social y tuve que empezar de cero», relata.

Reclama visibilidad y apoyo

Idaira Trujillo alza la voz para reclamar más visibilidad para esta enfermedad. «No hay cifras exactas de cuántas personas la padecemos, porque muchas lo esconden por el impacto físico y emocional que supone», denuncia. Pide a las autoridades sanitarias y a los responsables políticos en Canarias que se involucren más. «Sé que no somos muchos, pero necesitamos que se investigue, que se conozca, que se desarrollen tratamientos que nos den algo de calidad de vida». Actualmente, Idaira toma nueve pastillas al día, además de otras cuatro o cinco por la noche y una inyección cada 15 días. Participó en un proyecto piloto en el hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no le funcionó del todo bien. Para poder continuar en el programa, le exigieron estar empadronada en un municipio del norte de la isla. «Los hospitales tendrían que complementarse entre sí para este tipo de tratamientos», reclama.

A pesar de todo, mantiene viva la esperanza. «Solo quiero que la medicina me devuelva una parte de la vida que tenía antes».