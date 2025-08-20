Kevin Legrá, el escritor cubano premiado en Málaga que trabaja de camarero en Telde: «La revolución cubana ha estado cargada de contradicciones»

¿Cómo preparó el personaje de Orestes Rivero, protagonista de su novela ‘El precio de un ideal?

El personaje de Rivero existió en realidad. Su testimonio, como alguien que vivió en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (Umap), fue clave. Aunque no me inspiré solo en su historia, me apoyé de una profunda investigación histórica que me permitió ver el sufrimiento que vivieron muchos jóvenes cubanos debido a sus ideales, elementos que me permitieron construir a Rivero como un símbolo de resistencia humana. Su desarrollo está profundamente ligado a la lucha por la identidad en un régimen opresivo, y la relación que establece con los demás personajes refleja su búsqueda de esperanza en medio de la adversidad.

De toda esa etapa histórica temporal que recoge en su obra, ¿con cuál se queda?

Me quedo con la década de los años 80 y la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Ese momento representó no solo un cambio en la percepción pública de la relación Iglesia-Estado, sino también una oportunidad para la reconciliación. Fue un acto simbólico que me permitió reflexionar sobre el perdón, la memoria histórica y la importancia de la unidad frente a los ideales que han marcado la historia de Cuba. Además, nos percatamos del cambio de la sociedad, una vez consolidado el sistema socialista y caemos en la cuenta de cómo el Estado y la Revolución cubana ha condicionado a la sociedad y ha centralizado el pensamiento del país.

¿Cómo vive un joven como usted la revolución cubana?

La revolución cubana, desde mi perspectiva personal, ha sido un tema complejo y cargado de contradicciones. Como joven cubano, he podido ver cómo el ideal revolucionario ha sido transformado a lo largo de los años, pasando de ser una promesa de igualdad y justicia a una imposición autoritaria que ha afectado a tantas vidas de diferentes generaciones. Lo que más me impacta es cómo las ideologías políticas pueden moldear la vida de las personas y sus creencias, algo que he tratado de explorar en mi novela.

Ahora reside en Telde. ¿Conoce de la historia de la migración de canarios y canarias a Cuba?

Sí, he podido conocer mucho sobre la historia de la migración de los canarios a Cuba. Ellos, al igual que tantos otros que llegaron en diferentes momentos de la historia, enfrentaron un proceso de adaptación y resistencia similar al de los cubanos que migran hoy. Esa conexión entre las islas es algo que siento profundamente, ya que tanto en Cuba como en Canarias, la migración ha sido una forma de sobrevivencia y de adaptación a nuevas realidades.

¿Cómo ve ahora a su isla desde la distancia?

Desde la distancia, veo a Cuba como un país marcado por un legado de lucha y sufrimiento. Hay una nostalgia por un pasado lleno de ideales, pero también una fuerte sensación de pérdida y desconcierto. A través de la literatura, trato de entender cómo la isla sigue tratando de reconciliarse con su historia y cómo sus habitantes buscan una forma de sanar las heridas del pasado. Pero, como siempre digo, la distancia me hace perder ese vínculo tan cercano con mi patria, que, con cada día, me destierra de su actualidad y me despoja a ser un simple espectador de su sufrimiento.

¿Qué conocía de Canarias antes de venir a vivir aquí?

Antes de llegar a Canarias, conocía la historia de la migración canaria hacia Cuba, pero no había profundizado en la rica identidad cultural de las islas. Ahora, al vivir aquí, me doy cuenta de cómo tanto Canarias como Cuba comparten un sentido de comunidad fuerte, con profundas raíces en la migración, la identidad y la lucha por la supervivencia. Y no puedo dejar de sentirme tentado a escribir sobre la cultura Canaria, algo que tengo en cuenta para futuros proyectos.

¿Es Canarias un buen lugar para inspirarse?

Sí, absolutamente. Canarias tiene una atmósfera que invita a la reflexión y a la creación literaria. La conexión con la naturaleza, el contraste entre la modernidad y la tradición, y la historia de los canarios que emigraron a América me ofrecen una visión enriquecedora para escribir. Es un lugar lleno de historias no contadas, y eso es lo que todo escritor busca: inspiración.

¿Seguía usted a algún escritor peninsular o canario?

Sí, he seguido de cerca a varios escritores de la península y de Canarias. Peninsulares, los más clásicos: Pérez-Reverte, Vargas Llosa e Ildefonso Falcones, de mis favoritos. Aquí en Canarias, en uno de los talleres de escritura en los que participé a mi llegada, descubrí a Santiago Gil. También soy seguidor de la narrativa de Alexis Ravelo y José Luis Correa.