Una flota de 13 vehículos nuevos refuerzan la limpieza en Telde

Una flota de 13 nuevos camiones de diferentes capacidades, destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos y la retirada de enseres en la vía pública, entre otras tareas, forman parte del tercer lote de medios materiales dirigidos a renovar el parque móvil municipal para mejorar el servicio de limpieza en Telde.

Esta nueva entrega de material forma parte de la inversión del Ayuntamiento de Telde, que supera los 12 millones de euros. La maquinaria presentada ayer está valorada en 1.476.585,88 euros. El total de la inversión en vehículos destinados a limpieza viaria y de playas, recogida de residuos urbanos y otros afines en el municipio asciende casi a los cinco millones.

Vista aérea de los 13 nuevos vehículos presentados ayer en Hoya Pozuelo destinados a reforzar la limpieza en el municipio. / LP/DLP

Algunos de los nuevos vehículos, menos contaminantes y más silenciosos, permitirá por sus dimensiones transitar por barrios con calles estrechas a donde antes no llegaban algunos de los camiones para prestar el servicio con condiciones.

El alcalde Juan Antonio Peña, acompañado por la concejala de Limpieza y Playas, María Calderín, y el gerente de Valoriza, empresa que presta los servicios en la ciudad, Pablo Grande, presentaron ayer la nueva flota en el parquin público de Hoya Pozuelo. Peña destacó de la nueva maquinaria «mejora no solo el servicio sino también las condiciones de trabajo de los de los hombres y mujeres que forman parte de esta labor tan importante para la ciudad» .

El alcalde manifestó que los nuevos camiones «nos permitirán llegar a muchos barrios porque con la flota anterior no se podía disponer de algunos contenedores de reciclado en sectores donde existía una demanda importante, pero como los vehículos no podían transitar, girar o pasar por esos lugares, no se podían instalar, algo que a partir de ahora sí va ase posible prestar ese servicio en barrios como San Francisco».

Juan Antonio Peña destacó que el mes pasado se alcanzó el récord de recogida de enseres, con más de 300 toneladas retiradas de las calles, y subrayó que las incidencias y reclamaciones en limpieza «han descendido de forma considerable, aunque sabemos que aún nos queda mucho por hacer».

Sustitución de contenedores

La edil María Calderín manifestó que desde que tomó las riendas de la concejalía «siempre fue una prioridad mejorar el servicio».

Calderín también adelantó que se está trabajando en el reemplazo de más de 5.000 contenedores y papeleras en todos los barrios y más de una treintena de vehículos destinados a los trabajos de retirada de desechos y mantenimiento de las calles. «Pronto estará toda la flota de calle renovada al completo, lo que permitirá un servicio más eficaz y eficiente», aseguró la concejala, que recordó que los canales para las incidencias a través del teléfono o las redes sociales habilitadas continúan abiertas para la ciudadanía.

El siguiente lote de maquinaria estará compuesto de baldeadoras, hidrolimpiadoras y vehículos pequeños y camiones tipo gancho.