Rescatan en Telde a una mujer mayor tras caer en su vivienda por segunda vez
El suceso tuvo lugar este miércoles 20 de agosto en Parque Franchy Roca. Los bomberos tuvieron que evacuarla por la azotea debido a la estrechez de la escalera
Una mujer de edad avanzada tuvo que ser rescatada este miércoles, 20 de agosto, tras sufrir una caída en el interior de su vivienda, situada en el barrio de Parque Franchy Roca, en el municipio de Telde. El suceso se produjo en torno al mediodía, según informó el medio local Telde Actualidad.
El accidente doméstico ocurrió en una vivienda cercana a una conocida farmacia del barrio. La mujer, que estaba acompañada por dos familiares, no pudo ser movilizada tras la caída, por lo que se activaron los protocolos de emergencia.
Una intervención compleja
La estrechez de la escalera interior del edificio impidió una evacuación convencional. Por ello, fue necesario desplegar dos dotaciones del cuerpo de bomberos, una de ellas equipada con un camión con escalera mecánica, para proceder al rescate a través de la azotea del inmueble.
Los equipos especializados utilizaron una camilla de rescate y dispositivos de elevación para extraer a la afectada por la cubierta del edificio, una maniobra que se realiza habitualmente cuando la arquitectura del lugar impide el acceso por escaleras o ascensores.
