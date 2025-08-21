Telde refuerza su equipo de limpieza con 13 nuevos camiones de retirada de residuos

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, continúa presentando el nuevo equipamiento adquirido para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad. En la mañana de este jueves se ha dado a conocer a medios de comunicación, vecinos y vecinas la tercera remesa del lote total adquirido, en el que se incluyen 13 nuevos camiones que, desde ahora, forman parte del equipo de retirada de desechos de la ciudad.

La maquinaria mostrada en esta jornada representa una inversión de 1,5 millones de euros, de los 12,2 millones de euros que se han destinado en total a renovar y modernizar los recursos del área. Los dos primeros lotes se dieron a conocer en enero y marzo. En los próximos meses llegarán a las calles del municipio los equipos restantes.

En el acto estuvo presente el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien destacó el importante papel del área, con María Calderín al frente, para mejorar los servicios de limpieza a lo largo de todo el municipio. “Desde el primer día que se conformó este gobierno, el área que lidera Calderín no ha dejado de trabajar para ofrecer un servicio de calidad y eficiente, como se merece nuestra ciudadanía”.

Por su parte, María Calderín, destacó que desde que tomó las riendas de la concejalía siempre fue una prioridad mejorar el servicio. “En total se reemplazarán más de 5.000 contenedores y papeleras en todos los barrios y más de una treintena de vehículos destinados a los trabajos de retirada de desechos y mantenimiento de las calles. Faltan por llegar algunos equipos, pero pronto estará toda la flota de calle renovada al completo, lo que permitirá un servicio más eficaz y eficiente”.

Sergio Grande, gerente de Valoriza, empresa encargada del servicio de limpieza en la ciudad puso en valor el trabajo y el interés del Ayuntamiento de Telde por “modernizar toda la maquinaria del servicio de limpieza del municipio, haciendo que la ciudad se mantenga a la vanguardia en esta materia y permitiendo que los trabajadores realicen sus funciones de manera más rápida, eficaz y cómoda”.

Características de los nuevos vehículos

Entre los vehículos presentados en esta jornada, se encuentra un camión recolector-compactador (CRC) de carga trasera, con capacidad de 20 metros cúbicos, marca Mercedes Actros y con equipo de compactación Olympus de Ros Roca. Este modelo incorpora tecnología de última generación con menores emisiones contaminantes, lo que permite realizar las tareas asignadas con una reducción significativa del impacto ambiental, contribuyendo a la sensibilidad del servicio.

También se han adquirido cuatro nuevos CRC de carga lateral, con capacidad de 23 metros cúbicos. Este camión recolector-compactador, montado sobre chasis Mercedes Actros, cuenta con un equipo de trabajo Farid modelo FMO Plus. Se trata de un vehículo de gran capacidad con el sistema de izado de contenedores más rápido del mercado. Permite recoger residuos de RSU, envases y papel-cartón de todo el municipio en contenedores de carga lateral de gran volumen (3.000 litros) del modelo ICON, así como de otros fabricantes.

A este lote se suman ocho camiones Mitsubishi Fuso de 3,5 toneladas (del fabricante Mercedes), con carrozado de Carrocería Sevilla. Se incorpora a la flota para ser utilizado por los equipos de Barrios, Acción Inmediata y Repaso de Carga Lateral, que realizan tareas de retirada de desbordamientos, barrido de núcleos urbanos periféricos y retirada de trastos y enseres en horarios de mañana, tarde y noche.

Con estas adquisiciones se demuestra que el Ayuntamiento de Telde apuesta por un servicio de limpieza moderno, completo y eficaz, que seguirá creciendo y mejorando en los próximos meses.