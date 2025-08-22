Telde se enorgullece por el reconocimiento al teldense Andrés Ruiz en el programa ‘Embajadores, de Canarias para el Mundo’

La ciudad de Telde se enorgullece del reconocimiento que le hará el programa Embajadores, de Canarias para el Mundo, a Andrés Ruiz Mesa, natural de Telde y residente en Melbourne (Australia) durante sus últimos años, fallecido el pasado mes de julio. Se emitirá este lunes 25 de agosto alrededor de las 22.30 horas, tras la retransmisión del partido de fútbol.

El espacio televisivo que realiza Bola8 Producciones para Televisión Canaria, que recorre el mundo en busca de historias de canarios en la diáspora, dedicará parte de su próximo capítulo —el séptimo— a honrar la memoria de Andrés Ruiz, un ejemplo de amor por sus raíces teldenses y canarias, convirtiéndose en un auténtico embajador de esta tierra más allá de sus fronteras.

El reportaje, originalmente grabado para mostrar su vida e integración en Melbourne, ha sido reconvertido por el equipo del programa en un conmovedor homenaje póstumo. En él, Andrés realiza un recorrido por su historia personal y los lugares que marcaron su día a día en la ciudad australiana, incluyendo emblemáticos puntos turísticos. Acompañado de su esposa Ruth, seres queridos y amigos, Andrés participó durante la grabación en una emotiva velada donde homenajeó a Canarias y demostró ese carácter afable y cercano que le definía.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en nombre de toda la ciudadanía agradece eternamente a Andrés Ruiz el legado que dejó en vida del amor por su tierra, Telde y Canarias. “Al igual que tú siempre presumías de tus orígenes, del lugar en el que creciste y de la cultura y valores que te rodeaban, tu ciudad y tus islas siempre te van a llevar en su memoria y en su corazón. Gracias por todo y descansa en paz”, afirma el primer edil.

En este sentido, el regidor local extiende el agradecimiento del municipio a la productora Bola8 Producciones y a Televisión Canaria por dar visibilidad y tratar con tanto cariño la historia de Andrés. “Para su familia, amigos y conocidos este programa va a ser un auténtico tesoro, con el que podrán recordar para siempre su figura entrañable”, concluye Peña.