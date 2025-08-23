Cazadores de Gran Canaria, en contra de las prohibiciones durante las ola de calor

Cazadores de Gran Canaria se reunirán este domingo, 24 de agosto, a partir de las 9:00 horas, en el campo de tiro de Lomo Pollo (Telde) para expresar su "indignación" y unir fuerzas ante la situación que están viviendo.

En concreto, el colectivo se muestra en contra de las prohibiciones de cazar durante las olas de calor y de los "recortes continuos" que el Cabildo les ha impuesto en los últimos años, que cada vez nos limitan más y ponen en riesgo esta tradición.

Durante la quedada, se recogerán firmas y se hará un escrito para que quede constancia de su malestar.