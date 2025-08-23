Cazadores de Gran Canaria, en contra de las prohibiciones durante las ola de calor
Se reunirán este domingo en el campo de tiro Lomo Pollo para recoger firmas
Cazadores de Gran Canaria se reunirán este domingo, 24 de agosto, a partir de las 9:00 horas, en el campo de tiro de Lomo Pollo (Telde) para expresar su "indignación" y unir fuerzas ante la situación que están viviendo.
En concreto, el colectivo se muestra en contra de las prohibiciones de cazar durante las olas de calor y de los "recortes continuos" que el Cabildo les ha impuesto en los últimos años, que cada vez nos limitan más y ponen en riesgo esta tradición.
Durante la quedada, se recogerán firmas y se hará un escrito para que quede constancia de su malestar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 2 al 8 de agosto, signo a signo
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- Lluvia de millones en Gran Canaria
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- Elvira: 'No voy al sorteo de viviendas de Ingenio, no es justo, a un chico le tocaron dos
- Ni en Australia ni en Sudáfrica: el ataque de tiburón que ha sacudido una playa de Canarias
- Cientos de interinos en Canarias se quedan sin destino para el próximo curso