La mesa que llegó de Manila a Telde

La casa museo León y Castillo de Telde alberga auténticos tesoros de incalculable valor histórico y artístico. Entre ellos destaca una singular mesa de origen filipino, llegada desde Manila cuando ese archipiélago aún era una colonia de ultramar del Imperio español.

Tallada en un único bloque de caoba, esta impresionante pieza mide 76,5 centímetros de altura y 1,20 metros de largo. Su superficie presenta un complejo trabajo artesanal que combina motivos vegetales y animales —como pájaros, caimanes e incluso dragones— junto con representaciones arquitectónicas, en una composición que refleja una fusión estética entre Oriente y Occidente.

Origen en estudio

El director de la casa museo, José Díaz, explica que actualmente se está investigando la procedencia exacta de la pieza, así como su posible vinculación con Fernando León y Castillo. El objetivo es esclarecer si la mesa le perteneció y si fue, como se sospecha, un regalo institucional.

Detalle de un caimán tallado en los bordes de la mesa. También aparecen otros animales como aves, en medio de los detalles vegetales. / LP/DLP

«Hay precedentes en la colección del museo de piezas que sí fueron donadas oficialmente como regalos de Estado», señala Díaz. Según testimonios del cronista oficial de Telde y exdirector del museo durante más de tres décadas, Antonio María González Padrón, la mesa llegó a la casa museo en la década de 1980. Desde entonces, se ha sostenido la hipótesis de que se trata de un obsequio de la ciudad de Manila a Fernando León y Castillo, con motivo de su nombramiento como Hijo Adoptivo de dicha ciudad durante su etapa como Ministro de Ultramar.

González Padrón sostiene que, aunque no existen documentos concluyentes, hay indicios sólidos que apuntan a su procedencia. «Sabemos que es una pieza elaborada en madera filipina por artesanos chinos establecidos en Manila. Fue enviada primero a Madrid y posteriormente trasladada a Gran Canaria», explica el cronista, quien añade que, aunque no se conservan fotografías de la época, existe una descripción de una mesa con idénticas características que formaba parte del mobiliario de la residencia madrileña de León y Castillo.

La base de la pieza es también espectacular. En ella se pueden ver talladas cabezas de dragones y pájaros a cuerpo completo. / LP/DLP

Inicialmente, la mesa fue depositada en la Casa de Colón, pero más tarde fue trasladada a la Casa-Museo León y Castillo junto con otros bienes procedentes del legado de Margarita Pastor de la Madriz, segunda marquesa viuda del Muni. Entre esos bienes se encuentran también valiosas obras de arte como los dos retratos de Madrazo y diversas piezas de plata y porcelana.

«Podemos dar por bueno que esa mesa es la misma mesa descrita en la documentación, aunque, al no contar con pruebas concluyentes, no podemos afirmarlo al cien por cien», aclara González Padrón.

Aunque está en investigación, se da por buena que fue un regalo de Manila al político teldense

Fernando León y Castillo, político teldense de gran influencia, ocupó el cargo de Ministro de Ultramar en una etapa clave para las colonias españolas.

Fue responsable de impulsar leyes que beneficiaron directamente la economía de Filipinas, como la exención de aranceles a productos como el tabaco. También favoreció el comercio con Cuba y Puerto Rico, promoviendo la importación de ron cubano y otras mercancías.

Fernando León y Castillo fue un defensor de darle a las colonias un autogobierno

Su labor como defensor de los intereses coloniales y su apuesta por el desarrollo económico de estos territorios le valieron condecoraciones, títulos honoríficos y una estrecha relación con las autoridades de ultramar. Junto con banqueros y empresarios de la época, impulsó una compañía dedicada a la importación de productos filipinos, fortaleciendo los lazos comerciales entre las islas y la península.

«Fue un firme defensor de la autonomía de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, convencido de que así se evitaría su independencia. Sin embargo, sus propuestas no prosperaron», asegura González Padrón, que subraya que lo hacía diciendo que él también era isleño de una región que estaba separada de la península por 2.000 kilómetros y que él sabía de los sentimientos que se podían llegar a tener de olvido y abandono, por lo que insistía en la necesidad de darle una amplia autonomía de manera que ellos no solo tuvieran representantes en las Cortes de Madrid, sino que tuvieran su autogobierno, porque así se evitaba la independencia».