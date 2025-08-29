Las plataformas de Salinetas y Los Realejos, en Tenerife, comparten la negativa a las plantas de propano

Salinetas y el barrio de La Zamora de Los Realejos, en el norte de Tenerife, comparten la negativa a que se instale en sus núcleos urbanos una planta eléctrica de gas propano de similares características y a pocos metros de sus casas. En el caso de Telde, a 200 metros, y en el de Los Realejos, a solo 30 metros de un núcleo de casas centenarias.

La plataforma ciudadana Stop planta de propano en Salinetas, integrada por Turcón-Ecologistas en Acción, el colectivo Salto a la Transición Ecológica y la Asociación Vecinal Meclasa (que aglutina los núcleos costeros de Melenara, Clavellinas y Salinetas) recibió en Telde la visita de siete integrantes de la plataforma tinerfeña No a las Eléctricas en La Zamora para compartir una jornada de trabajo con el objetivo de colaborar y apoyarse en este cometido.

Reunión de representantes de las plataformas de Salinetas y Los Realejos contrarios a las plantas de gas propano / Andrés Cruz

Las plantas que pretenden instalarse en ambos lugares, promovidas por la empresa Disa, requieren de una declaración de utilidad pública para la construcción de una planta de generación de Emergencia de 14,8 MW con un almacenamiento previsto de 1.000 metros cúbicos de propano, además de dos depósitos horizontales de 200 metros cúbicos, en un área situada cerca de viviendas habitadas. Este tipo de almacenamiento, clasificado como de riesgo elevado según la normativa europea para prevenir accidentes graves en instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas y para mitigar sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, Seveso III, representa un peligro potencial en caso de fuga, incendio o explosión, especialmente por la presión y el volumen del gas almacenado. Por otro lado, el funcionamiento de ocho motores de combustión para generación eléctrica con una potencia total de 14,8 MW, utilizando como combustible el propano, generará emisiones significativas de monóxido de nitrógeno (NO), monóxido de carbono (CO), partículas y compuestos orgánicos volátiles, incluso si se trata de grupos de emergencia.

Leonardo Hernández, presidente de Meclasa, y la presidenta de Turcón, Consuelo Jorges, dieron la bienvenida al grupo de Los Realejos, además de hacer de moderadores en las diferentes intervenciones de las personas presentes en el encuentro.

Por la vía simplificada

José Samsó, economista y portavoz del colectivo Salto a la Transición Ecológica, un grupo ciudadano de Canarias que busca acelerar la transición de las Islas hacia un modelo energético más limpio, justo y sostenible, promoviendo las energías renovables y que se opone a infraestructuras contaminantes como las terminales de gas, explicó que «intentamos impedir lo que consideramos un atropello, que es esta planta de generación eléctrica con propano en una parcela muy cerca al núcleo urbano y encima, en el caso de Salinetas, en una parcela que tiene una calificación urbanística de rústica con protección de entornos, es decir, que tiene vocación de parque urbano».

Samsó subrayó que la declaración de interés general del proyecto «lo lleva a que sea por la vía simplificada y no por vía ordinaria, con lo que todo el procedimiento se convierte en urgente». El economista señaló que al ser por la vía simplificada, «los estudios de impacto sobre el núcleo urbano, de los ruidos, la contaminación y demás, se simplifican, por lo que no tienen que hacer estudios muy abundantes».

Apoyo institucional

José Samsó apuntó que la empresa justifica que la planta solo va a estar funcionando solo de forma temporal, «pero nosotros consideramos que es una mentira directamente, ya que la inversión es de 25 millones de euros, y la empresa, para amortizarlo, tendrá que estar muchos años, por lo menos 20 0 25 años», y añadió que este procedimiento que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias a partir de declaración de emergencia energética, «se está cargando todo el proceso de transición de Canarias a las renovables».

Por su parte, Cristian, secretario de la plataforma de la plataforma vecinal No a las Eléctricas en La Zamora, que en su caso se presentó una moción sobre el tema, que fue elevada a declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos de Los Realejos, además de destacar la importancia de la unión y la organización entre la ciudadanía para evitar que la planta de propano se instale en La Zamora. El portavoz informó que la plataforma actualmente está compuesta por 24 personas y que están recogiendo firmas. Stop planta de Salinetas lamentó no contar con apoyo institucional.