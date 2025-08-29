Telde despide

El diario digital TeldeActualidad se hace eco de la pérdida de Gregoria González Valerón, conocida y querida popularmente como 'Yoya', quien falleció tras una larga enfermedad. Exconcejala del Ayuntamiento de Telde entre 1991 y 2007, asumió responsabilidades en las áreas de Educación, Cultura y Desarrollo Local, además de participar en el Consejo Escolar de Canarias, siempre con la educación y la ciudadanía en el centro de su gestión.

'Yoya' será recordada no solo por su trayectoria política, sino también por su cercanía, calidez humana y extraordinaria sencillez, cualidades que la convirtieron en un referente en la defensa de la convivencia vecinal, la reivindicación social y el desarrollo comunitario de Telde.

Su labor fue reconocida en vida con la Medalla al Mérito por su actividad cultural y compromiso con la ciudad, distinción que le fue entregada en noviembre de 2023 en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. Además, está en trámite la propuesta de que el Centro Ocupacional de Telde, en Cruz de Jerez, lleve su nombre, un gesto que subraya el cariño y la huella que dejó en colectivos, familias y usuarios de este servicio. El alcalde Juan Antonio Peña ha mostrado su respaldo a esta iniciativa, que cuenta también con el impulso del concejal de Educación y Solidaridad, Juan Pablo Rodríguez, y del concejal de Cultura, Juan Martel, con el informe favorable en curso del cronista oficial de Telde, Antonio María González.

Con su partida, Telde pierde a una mujer ejemplar, cuya entrega y compromiso permanecerán en la memoria colectiva de la ciudad.

La capilla ardiente está instalada en la sala 102 del Tanatorio San Miguel, en la capital grancanaria, donde sus restos mortales serán incinerados este sábado.

Condolencias públicas

El alcalde de Telde: "Una perdida irreparable"

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en nombre de la ciudad, la corporación municipal y de todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, quiere expresar su más profundo pesar por el fallecimiento de Gregoria González, 'Yoya', una noticia que conmueve a la ciudad entera y que deja un vacío difícil de llenar en el corazón de la ciudadanía.

La marcha de Yoya supone una pérdida irreparable para Telde. Referente de humildad, trabajo y cercanía, fue una mujer profundamente conocida y querida, que dedicó su vida con entrega absoluta a su ciudad, a la educación y a la cultura, dos ámbitos en los que volcó siempre su talento, su esfuerzo y, sobre todo, su cariño.

El alcalde ha querido subrayar que “no hay palabras que consuelen una noticia tan dolorosa. Yoya fue una persona extraordinaria, que supo transmitir con naturalidad y sencillez un amor inmenso por su tierra y por su gente. Su legado es incalculable y permanecerá vivo en cada proyecto, en cada espacio y en cada vida que tocó con su generosidad y entrega”.

Peña agradece especialmente el trato personal recibido: “En estos dos años que llevo al frente de la Alcaldía, siempre me acompañó con su experiencia, con su buen hacer y con un consejo sincero. Me brindó confianza y ayuda en los momentos más importantes, y eso quedará grabado para siempre en mi memoria y en mi corazón”.

El primer edil quiso también reconocer públicamente a todas las personas que hicieron posible los homenajes a su figura. Recordó la Medalla al Mérito Cultural, concedida en 2023 durante el actual mandato, y la reciente decisión de que el Centro Ocupacional de Telde lleve su nombre, un reconocimiento que Yoya recibió en vida de la mano del propio alcalde. “Tuve la fortuna de trasladárselo personalmente, y comprobar la emoción y la gratitud con la que acogió esta noticia, es un recuerdo imborrable. Fue un momento de justicia y de cariño de una ciudad hacia quien tanto le dio”.

Gregoria González nos deja, pero lo hace sabiendo que su ciudad la quiere y no la olvidará jamás. Su nombre quedará inmortalizado en el Centro Ocupacional Gregoria Valerón, en la medalla que lleva su recuerdo y en cada rincón de Telde donde dejó huella.

“Hoy lloramos su pérdida, pero también celebramos su vida. Una vida de compromiso, de bondad y de generosidad infinita. Telde pierde a una de sus hijas más queridas, pero gana un legado que trasciende el tiempo y que servirá de ejemplo para las generaciones futuras. Gracias, Yoya, por tanto. Tu ciudad nunca te olvidará”.

Nueva Canarias: "Hondo y profunfo pesar"

Desde la Asamblea Local de Nueva Canarias – Bloque Canarista en Telde, formación política de la que fue militante, se ha expresado “el más hondo y profundo pesar” por su fallecimiento, destacando su ejemplo de responsabilidad pública y compromiso social.

“En estos difíciles momentos, nos unimos al profundo dolor de su familia, amistades y personas que tuvieron el inmenso privilegio de compartir la vida con ella, a quienes trasladamos nuestro más sentido pésame”, señala el comunicado de la organización.

Juan Martel: "Fue un referente indiscutible de la vida cultural y social de Telde"

El concejal de Gobierno y portavoz municipal de Coalición Canaria en Telde, Juan Martel Santana, ha expresado en nombre de la formación su “más sentido pesar” por el fallecimiento de Gregoria González Valerón, “Yoya”, a quien definió como compañera, amiga y referente indiscutible de la vida cultural y social de la ciudad.

Martel, que compartió con ella distintos mandatos corporativos, destacó su carácter humano y su capacidad de entrega: “Tuve la fortuna de coincidir con Yoya en la corporación y de compartir con ella muchos momentos de entrega a Telde. Fue una mujer admirable, incansable en su esfuerzo, y que nunca perdió la sonrisa ni la humildad que la caracterizaba. Su forma de ser hacía que trabajar a su lado fuera siempre enriquecedor, porque transmitía ilusión y confianza en cada proyecto que impulsaba”.

En nombre de Coalición Canaria, el portavoz municipal subrayó que el legado de “Yoya” permanece vivo en la ciudad: “Deja una huella imborrable tanto en la cultura y la educación como en la vida comunitaria de Telde”.

El recuerdo de Gregoria González, exconcejala y distinguida con la Medalla al Mérito por su compromiso con Telde, seguirá vinculado a la historia reciente del municipio como ejemplo de sencillez, compromiso y generosidad.

PP: "Una huella imborrable" de cariño, generosidad y ejemplo de vida

El Partido Popular, su presidenta Mónica Muñoz y la vicealcaldesa de Telde y portavoz del grupo político, María González Calderín, expresan con profundo dolor y tristeza su pesar por el fallecimiento de Gregoria González, Yoya.

"Yoya deja entre nosotros una huella imborrable de cariño, generosidad y ejemplo de vida. Su partida entristece a todos los que tuvimos el privilegio de conocerla, pero también nos reconforta el recuerdo de su bondad y la luz que sembró en cada persona que la rodeó", señala el Partido Popular de Telde en un comunicado.

"Acompañamos de corazón a su familia, amistades y seres queridos en estos momentos tan difíciles, haciéndoles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro afecto", añade.

El PP de Telde subraya que "hoy despedimos a Yoya, pero su recuerdo permanecerá siempre vivo en la memoria y en el corazón de quienes la quisimos". Descansa en paz, Gregoria González, Yoya.

Suárez y Mesa: "Referente de progreso, crecimiento social y compromiso"

Los concejales del Ayuntamiento de Telde Héctor Suárez y Pilar Mesa expresan su más hondo pesar por el fallecimiento de Gregoria González, Yoya, quien fuera durante muchos años concejala del Ayuntamiento de Telde, "dejando una huella imborrable en la vida política, social y educativa de la ciudad".

Ambos ponen en valor la importante labor educativa y comunitaria que desarrolló Yoya a través de la parroquia de Ojos de Garza, la comunidad educativa de Telde, así como su dedicación incansable en el Ayuntamiento de Telde, donde ejerció responsabilidades en áreas tan relevantes como Cultura, Educación y Desarrollo Local, entre otras.

“Yoya González ha sido un referente de progreso, crecimiento social y compromiso con Telde. Una magnífica política que amaba profundamente esta ciudad y a sus ciudadanos, trabajando siempre con vocación de servicio y entrega a los demás”, subrayan Suárez y Mesa.

“Quienes la conocieron resaltan su integridad, ideales firmes y su permanente defensa de una sociedad más justa y solidaria. Durante toda su trayectoria sembró la semilla de la colaboración, el compromiso colectivo y el amor por su comunidad”, señalan.

“Hoy Telde despide a una mujer íntegra, cercana, respetada y profundamente querida. Su legado quedará siempre vivo en nuestra ciudad y en la memoria de quienes compartimos con ella su caminar”, expresan los concejales.

Finalmente, tanto Héctor Suárez como Pilar Mesa trasladan su más sentido pésame a su familia, amigos y personas allegadas, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor.

Vox: "Dejó huella en la vida pública de nuestro municipio"

Vox Telde quiere manifestar su más sentido pésame por el fallecimiento de Gregoria González, conocida cariñosamente como Yoya, quien en su etapa como concejala dejó una huella en la vida pública de nuestro municipio.

"En estos momentos de dolor, trasladamos nuestro apoyo y afecto a sus familiares, amigos y allegados, a quienes deseamos fortaleza para sobrellevar esta pérdida", apunta la formación política.

"Telde despide hoy a una persona que dedicó parte de su vida al servicio público, y desde Vox Telde nos unimos al recuerdo de quienes la conocieron y valoraron su entrega. Descanse en paz", concluye el partido.

Carmen Hernández: "Una mujer extraordinaria"

La exalcaldesa y diputada regional por NC Carmen Hernández traslada su pésame a los familiares y personas más cercanas a Gregoria González y la "profunda tristeza que nos deja el día de hoy por la pérdida de una mujer que sin duda ha sido extraordinaria. En lo humano, en lo docente y, por supuesto, en su trayectoria política".

"Ha sido para muchos de nosotros y nosotras un referente. Siempre vimos en ella un ejemplo a seguir, por su vocación de servicio, su compromiso y dedicación a los demás", subraya Carmen Hernández.

La exalcaldesa resalta que "sin duda ella junto con otros concejales y concejalas de la misma época han sido una saga de personas con una enorme vocación de servicio. Yoya además era una mujer luchadora, convincente, trabajadora, con una gran iniciativa política. La conocí personalmente como concejala y luego, a lo largo de los años en diferente etapas, tuve la oportunidad de descubrir su trabajo, su compromiso en el ámbito educativo, en su apuesta decidida en Telde por las escuelas infantiles, por la cultura, en Desarrollo Local donde también hizo una importantísima labor, y en su vertiente más humana, en ese trabajo entregado durante décadas que ha desarrollado en la iglesia de Santa Rita. La ciudad hoy le rinde un homenaje sincero y genera esta tristeza en todos y cada uno de las personas que tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocerla".

Además, la exalcaldesa Carmen Hernández alaba que en toda su trayectoria social y política destacó por siempre estar al lado y trabajar especialmente "a favor de la gente más vulnerable, de los que más necesitaba de la sociedad".

PSOE: "Una mujer admirable, luchadora y profundamente humana"

El PSOE de Telde se suma a las condolencias públicas expresando su pesar por la partida de Gregoria González Valerón, "conocida y querida por todos como Yoya, una mujer admirable, luchadora y profundamente humana que deja una huella imborrable en nuestra ciudad.

"Yoya ejerció como concejala del Ayuntamiento de Telde entre 1991 y 2007, asumiendo responsabilidades en áreas tan relevantes como Educación, Cultura y Desarrollo Local, siempre con la ciudadanía en el centro de su gestión. Pero más allá de la política, será recordada por su cercanía, su fuerza y su compromiso incansable con la gente", recuerda el partido político.

"Quienes compartieron camino con ella destacan que no solo gestionaba desde la responsabilidad pública, sino que acompañaba con cariño a familias y alumnado que más lo necesitaban", añade.

"Su trayectoria fue reconocida en vida con la Medalla al Mérito por su actividad cultural y compromiso con la ciudad, recibida en noviembre de 2023. Desde el PSOE de Telde trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amistades. Descanse en paz", concluye.