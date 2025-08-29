Telde despide con profundo pesar a Tomás Martín Cabrera, un agente ejemplar al servicio de su ciudad

La ciudad de Telde vive momentos de luto y conmoción tras el fallecimiento de Tomás Martín Cabrera, exagente de la Policía Local, ocurrido recientemente tras una prolongada enfermedad. Su muerte ha generado una ola de condolencias y homenajes por parte de instituciones públicas, cuerpos de seguridad y vecinos del municipio.

Martín falleció en su domicilio, arropado por el cariño y cuidado de su familia: su esposa y sus tres hijos, según informó Telde Actualidad. Su legado no solo permanece en la memoria colectiva de Telde, sino también en su propia familia, ya que uno de sus hijos, Miguel Ángel Martín, siguió sus pasos e ingresó en el cuerpo en 1999.

Tomás Martín ingresó en el cuerpo de la Policía Local de Telde el 1 de abril de 1980, y dedicó más de 36 años de servicio al municipio. Su jubilación tuvo lugar el 30 de junio de 2016, pero su huella profesional y personal continúa presente entre quienes compartieron labores con él.

Durante sus últimos años en activo, desempeñó funciones en el Juzgado de Telde como notificador de citaciones judiciales, donde también dejó una impronta de humanidad. Su cercanía forjó amistades sólidas, como la que mantuvo con el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, quien acudió personalmente al tanatorio a presentar sus condolencias.

"Un compañero ejemplar y mejor persona"

Así lo describió el jefe actual de la Policía Local de Telde, Félix Ramos, quien destacó no solo su desempeño como agente, sino también su calidad humana. Martín no era solo un servidor público, sino una persona cercana, sencilla y comprometida con la convivencia vecinal, valores que marcaron toda su trayectoria.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha expresado su dolor y el de toda la Corporación municipal por esta pérdida. En una nota oficial, trasladó sus condolencias a la familia del exagente, agradeciendo públicamente su compromiso con la ciudad y recordando su figura como un referente de vocación, humanidad y profesionalismo.

"Durante más de tres décadas de servicio, Tomás Martín se distinguió por su vocación, su humanidad y su compromiso con Telde", señaló el regidor.

El Ayuntamiento, además, ha expresado su respeto y gratitud hacia quien fue un ejemplo de servidor público, y acompañará a la familia y compañeros en este difícil momento.

Desde el ámbito político, la Asamblea Local de Nueva Canarias – Bloque Canarista en Telde se sumó al duelo familiar y ciudadano, recordando a Tomás Martín como "un vecino cercano, sencillo y referente al servicio de la seguridad vecinal".

En su comunicado, el grupo político subrayó su empatía, su conexión con el entorno social y su compromiso con el municipio, factores que le valieron el respeto y cariño generalizados.