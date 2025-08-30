"Muy cremosas": esto es lo que pasa cuando pruebas un postre inolvidable hecho en Canarias

Dicen que el primer bocado es el que marca la memoria. En Say Cheese, ese instante se convierte en un flechazo inmediato, una textura cremosa que se funde en el paladar y un sabor que se queda grabado mucho más allá de la última cucharada. No es exageración, es la reacción compartida de quienes ya han probado estas tartas de queso, consideradas entre las mejores de Gran Canaria.

Ubicado en la calle Abián número 4, en Marpequeña, Telde, este pequeño local ha levantado pasiones entre foodies, vecinos y curiosos que llegan atraídos por una promesa: tartas de queso que juegan en otra liga.

La experiencia Say Cheese

La propuesta es sencilla pero imbatible, se trata de una serie de tartas elaboradas con mimo y en formatos pensados para cada ocasión. Una versión grande, perfecta para compartir entre diez personas, y otra individual o para dos, diseñada para ese capricho dulce que se concede sin necesidad de excusas.

El secreto, cuentan quienes ya han hecho cola en la puerta, está en la cremosidad inconfundible de cada porción. “Son de las mejores de la isla, sin duda”, comenta uno de los clientes habituales. Otro va más allá: “Es la mejor que he probado en mi vida”. Opiniones que corren de boca en boca y que han convertido al local en destino obligatorio para los amantes de la repostería.

Una carta irresistible

Say Cheese ofrece un viaje por distintos sabores, desde el clasicismo hasta la creatividad más golosa. La carta incluye tartas de queso clásica, Hippo, pistacho, Oreo, Lotus, Nocilla y gofio, esta última como guiño imprescindible a la tradición canaria. Cada una tiene personalidad propia, pero todas comparten la misma esencia: cremosidad, equilibrio de sabores y un acabado jugoso que despierta antojos con solo verlas.

La variedad permite que cada visita sea diferente. Hoy puede ser un mordisco de pistacho, mañana un viaje a la infancia con Nocilla o Lotus, y el domingo una celebración con la clásica, la más demandada para los encargos grandes.

Horarios y dinámica

El local funciona con una dinámica particular que también forma parte de su encanto. Abre los viernes de 17:00 a 20:00 horas y los sábados y domingos de 11:00 a 13:00 horas. Sus encargos se completan con rapidez no es raro que la lista de tartas grandes se agote con días de antelación, pero siempre hay porciones disponibles para quienes se acerquen al local.

Esa sensación de exclusividad, de conseguir un trozo limitado en el fin de semana, también ha disparado su fama. Un ritual que convierte cada porción en algo casi coleccionable: hay quien ya se marca el calendario para no quedarse sin su sabor favorito.

Un fenómeno foodie

Lo que comenzó como un pequeño proyecto local ha terminado por desbordar a sus propios creadores. En redes sociales, las fotos de las tartas acumulan comentarios y recomendaciones, y no son pocos los visitantes que llegan desde otros municipios solo para probarlas.

El fenómeno Say Cheese encarna lo que muchos buscan hoy en día en la gastronomía: autenticidad, calidad y un producto que no necesita artificios para enamorar. Como resumen un cliente: “Es probarlas y entender por qué todos hablan de ellas”.