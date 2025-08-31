La noche de los fuegos de Melenara congrega a más de 50.000 personas

Más de 50.000 personas de toda Gran Canaria se acercaron el sábado por la noche hasta Melenara para vivir una mágica velada de música y fuegos artificiales, en el marco de las fiestas del barrio costero en honor a la Virgen del Carmen y el Santo Cura de Ars.

La jornada atrajo desde primeras horas a cientos de familias que disfrutaron de un día de sol y playa en una de las joyas del litoral teldense. Este año, además, el Ayuntamiento habilitó nuevas zonas de aparcamiento que sumaron más de 5.000 metros cuadrados en el paseo de Melenara y en la carretera de Taliarte, a lo que se añadió la apertura del terreno privado junto al parque de Melenara. Gracias a estas medidas, las fiestas contaron con el mayor dispositivo de estacionamientos de su historia, facilitando la llegada y salida de los miles de asistentes. Asimismo, Global intensificó el funcionamiento de líneas de guaguas, lo que redujo de manera notable la llegada de vehículos.

Desde las 15.00 horas se activó el dispositivo de seguridad con un puesto de mando avanzado que se instaló en las dependencias de Hecansa,donde efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Urgencias y Protección Civil de Telde, Teror y Valsequillo coordinaron todas las actuaciones.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado del concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Miguel Rodríguez, y del jefe de la Policía Local, Félix Santana, supervisó el desarrollo de la jornada.

Desde el aire, la Unidad de Drones de la Policía Local, bajo la dirección de José Juan Florido, sirvió de apoyo a los equipos de seguridad, emitiendo en varios momentos mensajes automáticos de prevención y recordatorios para mantener las zonas de tránsito despejadas.

Dispositivo de limpieza

La música marcó el ritmo de la fiesta. A las 22.00 horas comenzó la actuación de La Clave, a las 00.10 horas se encendió el cielo de Melenara con un espectáculo pirotécnico aéreo y marítimo de media hora y la noche concluyó con la actuación de Star Music.

El Ayuntamiento de Telde desplegó un dispositivo especial de limpieza para garantizar que la playa y el paseo marítimo recuperaran su estado en pocas horas. Desde las 5.00 de la mañana del domingo, operarios municipales realizaron labores de baldeo, cribado, desinfección, retirada de residuos y limpieza mecanizada y manual, de modo que a las 9.00 horas la playa estaba ya lista para su uso. En total, durante la noche y el fin de semana se recogieron 6,1 toneladas de residuos, esto es 1,1 toneladas menos que el año pasado.

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, que dirige María Calderín, reforzó el operativo con varios turnos de trabajo, la instalación de contenedores adicionales y la distribución de 5.000 bolsas gratuitas entre el público. Esta iniciativa, que fue muy bien acogida, contribuyó a reducir la presencia de desechos en la arena y a facilitar la recogida selectiva.