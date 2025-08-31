Viene el VIII Garita’s Rock, un festival con siete grupos sólidos

El municipio se ha convertido con el paso de los años en un lugar que visitan nombres propios del género. A ellos se suman festivales como Lomo Rock o Garita’s Rock que ofrecen sus escenarios a bandas canarias con repertorio propio. Los promotores agradecen a Cultura el apoyo que ofrece al rock en la programación

Hace años que el municipio de Telde abrazó el rock en sus diferentes vertientes, y se ha convertido en un referente, tanto por propuestas que protagonizan grupos canarios con sello propio en festivales locales como Lomo Rock y Garita’s Rock o los artistas que pisan los escenarios de espacios como el teatro Juan Ramón Jiménez o el auditorio José Vélez, en el parque urbano de San Juan.

Chuck Berry, Marky Ramone, The Kings of Blues, Living Colour, Tony MacAlpine o recientemente el grupo australiano Wolfmother, son algunos de los nombres que han pasado por Telde, y con ellos su público fiel.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, afirma que la ciudad «ha demostrado que es una ciudad comprometida con el rock y además, apoya a la cantera que hay, que no tiene espacios donde mostrar su trabajo, y además esta música tiene un público. Hemos visto que cada concierto que se celebra desborda las previsiones, lo que hace que en ocasiones tengamos que cambiar los espacios para ganar aforo».

El edil señala que el apoyo municipal a esta música «hace que Telde se siga consolidando como la ciudad del rock en Canarias».

Martel subraya que cada año han ido aumentando el apoyo a las iniciativas de este género «y vamos a continuar en esa línea, para que no solo no se pierda, sino que aumente su presencia en la programación e incluso contratar algunas bandas de peso que refuercen a las locales». En cuanto al público que asiste a los conciertos, asegura que es «muy agradecido y nunca hay problemas, y además de esto genera economía en el municipio en cada evento».

Imagen de Chuck Berry en su actuación en el auditorio de Telde. / Andrés Cruz

Juan Salán es uno de los productores que trabaja con el Ayuntamiento desde hace más de 20 años. Salán, quien destaca que Telde «es uno de los municipios que más sensibilidad tiene con el rock a la hora de programar», añade que «ahora mismo, es como mi casa y me siento muy a gusto, tanto con la gestión del teatro como con el Ayuntamiento, porque siempre son facilidades y me permite producir eventos que en otros espacios no podría hacer». El productor apunta que aunque el teatro y el auditorio en los que trabaja están a veinte y tantos kilómetros de la ciudad «la gente tiene ya esa costumbre de venir y eso se consigue a base de años».

Carlos Arencibia, organizador de Lomo Rock, afirma que, comparado con otros municipios de la Isla, «Telde sí está abonada al rock». Arencibia también destaca el apoyo que recibe del área de Cultura y el edil Juan Martel. Su festival, que acaba de celebrar con éxito su cuarta edición, tiene vistas de continuar creciendo en ese barrio del municipio. «Ya nos están llamando las bandas para actuar el año que viene». El Ayuntamiento va a seguir apostando y el patronato de las fiestas de Lomo Cementerio también. El rock en Telde está asegurado y quiere seguir creciendo.