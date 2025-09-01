La Garita pide soluciones al mal estado de la cancha y paseos costeros

Pocos son los menores o jóvenes que utilizan la cancha deportiva municipal de La Garita o el ‘Half pipe’ o ‘U’ de skate debido al mal estado de ambas infraestructuras localizadas a la entrada de este núcleo costero de Telde.

Porterías a la que le faltan partes y la propia red, basura que se acumula en las esquinas, la superficie de juego y pavimentos muy deteriorados, la zona de gradas descuidadas, al igual que el terreno anexo, con árboles secos y sin mantenimiento, una puerta al fondo inutilizada que también da a un terreno es la fotografía que presenta este espacio deportivo en el que no se interviene desde hace años.

Carlos, un vecino residente, se lamenta del estado de este espacio, «que si estuviese bien estaría lleno de chiquillos jugando, y más en verano, pero su abandono hace que sean pocos los que vengan, o que se use más por los jóvenes por las noches para hacer cosas insanas, porque además no tiene iluminación».

Francisco castellano señala el peligro de los tornillos al aire del paso en zigzag desde la calle Margarita al paseo marítimo de La Garita. / LP/DLP

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, explica que muchos vecinos han pedido la demolición de la ‘U’ de skate «porque está en muy mal estado desde hace años y la peligrosidad que reviste al estar tan cerca de la carretera». En cuanto a la cancha, el edil señala la dejadez que ha sufrido esta y otras más de 90 instalaciones deportivas abiertas, «pero está en nuestros proyectos su rehabilitación de este tipo e espacios». Santana asegura que están externalizando varios proyectos para agilizarlos, «atendiendo a las prioridades y las demandas de la ciudadanía». En el caso de esta cancha subraya que lo que han hecho es retirar lo que revestía peligro, y que su reparación «es una de nuestras prioridades».

El tour del abandono

Un grupo de personas mayores tienen cerca de la cancha una especie de Tagoror donde se suelen encontrar casi a diario. Francisco Castellano se ofrece a hacer un recorrido para dar a conocer de primera mano el mal estado de las calles, con profundos baches; el deterioro de los paseos del litoral costero y los accesos a la playa. «Sentimos que estamos abandonados y que hace muchos años que aquí nadie hace nada por La Garita, con la cantidad de personas que viven aquí».

Castellano muestra los desperfectos provocados por la marisma en el paseo de la calle Narciso o el Paseo Las Delicias. «A todo esto hay que añadir el incivismo de la gente, tirando enseres o no recogiendo las cacas de sus perros, aunque la zona se limpie cada dos días», asegura el vecino, que se lamenta cuando afirma «no hay nadie que luche por el barrio este».

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, señala que «no vamos a poder resolver todo lo que quisiéramos en La Garita pero sí que hay inversión prevista para actuar en espacios como la calle Delicias, el acceso de la calle Margarita al paseo y el plan de reasfaltado y aceras previsto para 2026».

Sánchez asegura que todo esto se debe a la «falta de mantenimiento y de inversión pública en infraestructuras, que no ha atendido estos espacios desde hace muchísimos años, y en solo dos años no hemos tenido tiempo».