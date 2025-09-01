Vecinos del Callejón del Castillo exigen aceras en la peligrosa carretera entre El Calero y Telde

La vía que conecta El Calero con el casco urbano de Telde, utilizada diariamente por decenas de vecinos para desplazarse a pie, se ha convertido en una trampa mortal para los peatones, según denuncia pública recogida por el medio local Telde Actualidad.

Los residentes del Callejón del Castillo advierten que la falta de aceras, arcén o cualquier espacio seguro para caminar les obliga a desplazarse pegados a la calzada, entre coches que circulan a gran velocidad y sin señalización que alerte de su presencia.

La voz de los vecinos, difundida por Telde Actualidad, no puede ser más clara: “Pasamos un mal rato cada vez que caminamos por esa zona”. Se refieren a un tramo cotidiano que conecta sus hogares con servicios esenciales como paradas de guagua, supermercados o centros médicos, y que no cuenta con condiciones mínimas de seguridad peatonal.

La vía, de escasa anchura y sin visibilidad en algunos puntos, se ha convertido en una pesadilla diaria para quienes no disponen de vehículo y deben moverse caminando.

Sin aceras, sin arcenes y con exceso de velocidad

La combinación de tráfico intenso, velocidad elevada y ausencia total de infraestructura peatonal convierte esta carretera en un punto negro de la movilidad urbana en Telde. No hay pasos señalizados, ni iluminación suficiente, ni limitación efectiva de velocidad. El riesgo de atropello está presente cada día.

Los vecinos exigen medidas urgentes que incluyan:

Construcción de aceras o arcenes laterales

Señalización vertical y horizontal de alerta para conductores

de alerta para conductores Reductores de velocidad o controles periódicos

o controles periódicos Iluminación adecuada en las horas de menor visibilidad

¿Hasta cuándo hay que esperar?

La inquietud entre los residentes del Callejón del Castillo crece ante la inacción de las administraciones competentes. Según relatan a Telde Actualidad, llevan tiempo solicitando soluciones, pero sus demandas no han sido atendidas de forma efectiva por el Ayuntamiento de Telde ni por el Cabildo de Gran Canaria, en función de la titularidad de la vía.

“Aquí no se ha producido una desgracia de milagro”, afirman. Para muchos, caminar por esa carretera es un acto de temeridad forzada, especialmente para personas mayores, madres con carritos o jóvenes que se dirigen a centros escolares.