La escultura 'La Mirada' se desmorona en Jinámar mientras Telde pierde su patrimonio a ojos de todos

Desde la GC-1, a la altura del centro comercial Las Terrazas, miles de personas observan cada día una imagen que debería impresionar por su fuerza artística. En cambio, hoy genera tristeza e indignación: 'La Mirada', la imponente escultura de 26 metros de altura y 93 toneladas de acero, se desmorona lentamente ante la inacción del Ayuntamiento de Telde.

La pieza, obra del artista Sergio Gil e inaugurada en 2007, se ha convertido en un símbolo del abandono del patrimonio artístico en el municipio. El medio local Telde Actualidad ha documentado su grave estado de deterioro: partes del armazón se han desprendido y la corrosión avanza sin contención, amenazando no solo su integridad estructural, sino también la seguridad de quienes transitan cerca del Parque Marítimo de Jinámar.

Una obra monumental convertida en ruina urbana

La escultura fue concebida como un símbolo de bienvenida a la ciudad, situada estratégicamente en uno de los accesos más transitados de Telde. Sin embargo, casi dos décadas después, el ojo de acero que debía vigilar el futuro se cierra bajo el peso del abandono.

La estructura muestra placas deformadas, cortes oxidados y un desgaste evidente, producto de la exposición al aire salino y la falta total de mantenimiento. Pese a que su deterioro es visible a simple vista, desde el consistorio no se ha anunciado ninguna medida concreta para su recuperación.

Ante esta situación, Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) de Telde ha emitido un duro comunicado en el que responsabiliza directamente al actual alcalde, Juan Antonio Peña, y al gobierno que conforman CIUCA, PP, CC y MxT, por su "manifiesta incapacidad para preservar las obras que conforman el patrimonio escultórico de la ciudad".

Según NC-BC, el caso de La Mirada no es aislado. “Estamos asistiendo al deterioro progresivo de muchas esculturas del municipio sin que exista una política clara de conservación ni un plan de actuación eficaz”, denuncian.

PETRA: un plan abandonado tras el cambio de gobierno

Durante el mandato anterior, recuerda Nueva Canarias, se impulsó el Plan de Esculturas de Telde: Restauración y Adecuación (PETRA), un programa diseñado para proteger, inventariar y restaurar el amplio patrimonio escultórico de la ciudad.

El plan, que identificó más de 152 obras repartidas en 103 monumentos, 30 murales y 19 fuentes escultóricas, logró avances concretos como:

La restauración de la escultura del Juego del Palo en El Calero

en El Calero La limpieza del Drago , también obra de Sergio Gil

, también obra de Sergio Gil Reparaciones de La Herradura y Los Pajaritos

Un inventario colaborativo con historiadores locales

Además, se había previsto que el nuevo pliego de parques y jardines incluyera el mantenimiento de las esculturas, algo que, según NC-BC, aún no se ha implementado tras más de dos años de gobierno actual.