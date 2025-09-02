Una gran duna invade Playa del Hombre: la arena amenaza con cubrir el vial costero en Telde

El viento no ha tenido piedad. Playa del Hombre, en la costa de Telde, muestra estos días una imagen tan insólita como preocupante: una gran duna de arena se ha formado en el extremo sur de la cala y ya cubre parte del acceso peatonal, avanzando hacia el vial costero.

La alerta fue difundida por el medio local Telde Actualidad, que ha compartido imágenes captadas por ciudadanos durante el domingo, donde puede verse la magnitud del fenómeno. La duna ha transformado radicalmente el paisaje, generando un desnivel que separa la playa del paseo y compromete el acceso seguro para transeúntes y vehículos.

Según relata Telde Actualidad, el fuerte viento de los últimos días ha arrastrado toneladas de arena desde la orilla hasta la parte alta del paseo, formando un manto continuo que cubre la zona de paso habitual y empieza a afectar al estacionamiento de vehículos.

Los vecinos lo tienen claro: si no se interviene con rapidez, la arena podría invadir por completo el vial, haciendo imposible el acceso a la playa y generando un riesgo real para la seguridad peatonal.

Aunque este fenómeno no es completamente nuevo —según recuerdan algunos usuarios habituales—, la intensidad del episodio actual ha sido inusual. En ocasiones anteriores, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a medios mecánicos para retirar la arena, pero nunca con una duna de estas dimensiones.

Desde Telde Actualidad se hace eco de la preocupación de los vecinos, quienes aseguran que el avance ha sido rápido y constante desde el inicio del viento fuerte. El desnivel generado ya afecta la visión directa de la playa desde el paseo y dificulta el tránsito normal.

Impacto directo en la movilidad y la seguridad

El efecto de esta duna sobre Playa del Hombre va más allá de lo visual o estético. La arena:

Obstruye el paso peatonal , obligando a los usuarios a trepar por la duna o rodearla

, obligando a los usuarios a trepar por la duna o rodearla Complica el aparcamiento , con coches parcialmente cubiertos

, con coches parcialmente cubiertos Aumenta el riesgo de accidentes, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida

Los vecinos temen que, si se deja avanzar más, la duna podría cortar completamente el vial costero, dificultando también el paso de vehículos de emergencia o servicios públicos.