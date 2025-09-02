La nueva tienda que triunfa en Telde

La ciudad de Telde suma un nuevo referente al panorama comercial con la apertura de Ikigai, una tienda de ropa femenina que ha nacido del empeño, la ilusión y la visión emprendedora de Auxiliadora Quintana. Tras dos años de recorrido consolidado en el entorno digital, donde ha conseguido una clientela fiel y una identidad propia, la creadora de Ikigai ha dado el esperado paso de abrir su primera tienda física en la calle Roque número 104, en pleno San Gregorio.

Ikigai no es una tienda al uso. Su nacimiento en el mundo online le permitió a Auxiliadora testar el mercado, escuchar a sus clientas y dar forma a un concepto de moda adaptado a las necesidades reales de la mujer actual. Prendas versátiles, de calidad, con carácter y estilo, pensadas tanto para el día a día como para ocasiones especiales, definen la propuesta de este nuevo espacio comercial.

La apertura, celebrada el pasado lunes, fue más que un simple evento comercial: fue un acto cargado de emoción y simbolismo. Familiares, amistades, vecinas y fieles clientas acompañaron a la empresaria en un ambiente festivo, con globos, brindis y mucha expectación. La calle Roque se convirtió por unas horas en un punto de encuentro que celebraba el emprendimiento local.

Al evento asistieron representantes del ámbito institucional y comercial, lo que puso en valor la importancia de proyectos como Ikigai para la economía del municipio. Entre los presentes estuvieron el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, Nayra Navarro -concejala de Desarrollo Local-, Miguel Rodríguez -concejal del consistorio-, Lidia Mejías -directora de Salud de Gran Canaria- y Natividad Suárez -presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio-.

El alcalde subrayó el valor de Ikigai como símbolo del impulso emprendedor en Telde: “Ikigai no es solo una tienda de ropa, es un símbolo del espíritu emprendedor de Telde. Auxiliadora representa a quienes, con esfuerzo y creatividad, apuestan por su ciudad y hacen crecer el comercio de cercanía”, afirmó durante su intervención.

Ikigai: vestir con personalidad, apostar por el entorno

Ikigai nace con una clara vocación: vestir a las mujeres con estilo, cercanía y autenticidad. Según explicó Auxiliadora durante el acto, el nombre de la tienda se inspira en el concepto japonés que da sentido a la vida: “Este proyecto es mi manera de unir pasión, ilusión y trabajo, y de compartir una visión de la moda como algo que empodera y conecta”.

Además de la dimensión estética y funcional de las prendas, Ikigai apuesta por el trato cercano y la atención personalizada, características que se han convertido en su sello de identidad desde sus inicios online. El paso a la tienda física supone una evolución natural, con la intención de fortalecer el comercio local y generar un impacto positivo en la economía de proximidad.