La justicia investiga la presunta agresión sexual a una joven con discapacidad en Telde

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha acordado procesar a un hombre de 24 años por una presunta agresión sexual a una joven con discapacidad psíquica que habría tenido lugar en su domicilio en agosto de 2023. El investigado conoció a la víctima a través de las redes sociales y, tras un primer encuentro consentido entre ambos, decidieron volver a verse. Fue en esa segunda ocasión cuando supuestamente desoyó las reiteradas negativas de la denunciante y la forzó a mantener relaciones sexuales.

La jueza instructora considera que hay suficientes "indicios de culpabilidad" de los hechos que se le imputan, en base a un relato "coherente" de la víctima y al informe psicológico, que determinó que la joven presenta síntomas de haber sufrido una situación traumática. A esto se suma la vulnerabilidad previa y dificultades cognitivas, que según el perito agravan las secuelas asociadas a hechos como los que figuran en la denuncia.

El imputado, defendido por el letrado César Robaina del despacho Vokse Abogados, permanece en situación de libertad provisional con fianza. Fue citado en agosto para declarar ante la magistrada instructora, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.

Relato de la víctima

La denunciante, cuya representación legal ejerce el abogado Antonio Manuel Calderín, prestó declaración policial y después en el juzgado. Aseguró que el 20 de agosto el encausado la llevó en coche hasta su domicilio y la invitó a tomar unas copas, tras lo cual se sintió mareada.

Según su relato, el investigado le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que la joven se negó porque tenía la regla y estaba su padre en la vivienda. Presuntamente, ella accedió a unos tocamientos, pero se opuso a que tuvieran relaciones y a hacerle una felación, pese a lo cual él continuó adelante sin su consentimiento.