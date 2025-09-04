Telde acoge 'Mujeres Reales', un homenaje visual a la belleza auténtica

El próximo martes 9 de septiembre, a las 19.00 horas, la Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir de Verona, en el barrio histórico de San Juan, acogerá la presentación de Mujeres Reales, un proyecto artístico que celebra la belleza auténtica de las mujeres.

La iniciativa, creada por Origen y el fotógrafo Migui Expressive (de Foto Suárez Robaina), convierte la experiencia y la cotidianidad en arte. A través de retratos íntimos y sinceros, se demuestra que la belleza no se fabrica: se vive.

Cartel Mujeres Reales. / La Provincia

El evento, con entrada libre y gratuita, es también un reconocimiento a las mujeres que han participado en el proyecto, visibilizando la fuerza y autenticidad que hay en cada una de ellas.

Organizan y colaboran el Ayuntamiento de Telde, Origen, Migui Expressive, Yurena Moreno, Telde Flor, Finca La Suerte Grande, Palacio Rocha, Cafetería Pizco a Pizco y Zona Comercial San Gregorio.