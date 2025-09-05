Antonia María Ramírez, la teldense que triunfa en la televisión de Japón

Tokio y Telde, dos extremos del planeta unidos por una mujer y su acento canario. Antonia María Ramírez, natural del municipio grancanario de Telde, se ha convertido en una figura muy querida en la televisión japonesa, gracias a su carisma, su humor isleño y su amor por sus raíces. Su historia será la protagonista del próximo episodio de Embajadores, de Canarias para el Mundo, el programa de Televisión Canaria que se emitirá este lunes 8 de septiembre a las 22.30 horas.

El espacio, producido por Bola8 Producciones y galardonado con el premio nacional Aquí TV al mejor programa de televisión autonómica, ha logrado captar la atención del público al retratar las vidas de canarios repartidos por el mundo que mantienen vivo su vínculo con el archipiélago. En esta ocasión, el foco está puesto en Antonia María, quien lleva más de 40 años residiendo en Tokio, y que se ha convertido en todo un fenómeno mediático en el país del sol naciente.

Antonia María llegó a Japón hace más de cuatro décadas, pero nunca ha dejado de sentirse teldense. "Soy de Telde", afirma con orgullo, sin perder su acento y con un guiño fonético que refleja el carácter desenfadado típico de las islas. La teldense asegura que su lugar favorito del mundo sigue siendo la Playa de Melenara, donde vivió algunos de sus momentos más felices y que evoca con nostalgia desde el lejano oriente.

A lo largo de los años, ha sido embajadora espontánea de la cultura canaria en Japón, difundiendo entre sus amistades y la audiencia japonesa las costumbres, recetas y humor propios del archipiélago. Su participación en el programa nipón Sekai Kurabetemirara, donde se analiza con tono humorístico las costumbres extranjeras desde la óptica japonesa, la catapultó a la fama nacional. Allí, habla de Canarias, enseña a preparar mojo picón y hasta fusiona sushi con ingredientes isleños. Todo esto con un estilo cercano, alegre y genuino que ha conectado con millones de japoneses.

Antonia María Ramírez en Tokyo / La Provincia

Una familia con identidad canario-japonesa

Antonia María está casada con Jiro, un japonés que, según dice entre risas, ha sido “canarizado” por completo. Fruto de su unión nacieron Leopoldo Tayo y Yun Luis, dos hijos que, a pesar de haber crecido en Japón, hablan español con acento canario y sienten un profundo apego por las tradiciones isleñas. “Echan de menos la ropa vieja que les preparaba su abuela”, cuenta Antonia, quien ha hecho todo lo posible para que sus hijos vivan con orgullo su doble identidad.

Cada verano, la familia viajaba a Canarias, especialmente a Telde, para reencontrarse con su gente, bañarse en Melenara y saborear los platos típicos del archipiélago. Esa conexión emocional ha sido clave para que la cultura canaria se mantenga viva incluso en un contexto tan diferente como el japonés.

Es residente en Tokio desde hace más de 40 años / La Provincia

Manteniendo el vínculo con Canarias desde el otro lado del mundo

La distancia geográfica no ha impedido a Antonia María mantenerse cerca de su tierra natal. A través de paquetes con productos típicos, llamadas con sus seres queridos y recetas tradicionales como el sancocho o las papas arrugadas, ha conseguido que su día a día en Japón siga teniendo un sabor profundamente canario.

Además, cuando la nostalgia se hace más intensa, recurre a los discos del humorista Manolo Vieira, que su madre le enviaba desde Canarias. Estos pequeños gestos, aparentemente simples, son los que le han ayudado a sobrellevar la distancia con el calor del hogar siempre presente.